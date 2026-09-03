Engañaron por teléfono a una mujer de Diamante, entregó sus joyas y allanaron dos viviendas en Paraná

Estafaron a una mujer de Diamante y allanaron en Paraná

Una estafa a una mujer de Diamante mediante un llamado telefónico derivó en una investigación policial que permitió realizar dos allanamientos en Paraná. Según informó la Policía, la víctima fue engañada y terminó entregando voluntariamente joyas a una persona desconocida.

La investigación comenzó luego de la denuncia presentada días atrás por la damnificada. A partir de allí, efectivos de la División Investigaciones de Diamante desarrollaron distintas tareas bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal para establecer cómo se había concretado la maniobra e intentar identificar a las personas presuntamente relacionadas con el hecho.

De acuerdo con la información policial, mediante diferentes técnicas investigativas y tareas de inteligencia criminal se obtuvieron indicios que orientaron la pesquisa hacia personas con residencia en la capital entrerriana. Los elementos reunidos fueron presentados ante la Fiscalía, que posteriormente solicitó medidas al Juzgado de Garantías.

Dos allanamientos en Paraná

Con las órdenes judiciales correspondientes, efectivos policiales de Diamante se trasladaron hasta Paraná para realizar los procedimientos junto con personal de la División Delitos Económicos.

Los operativos se concretaron en dos viviendas ubicadas sobre calles Juramento y Julio Benítez, respectivamente. Durante las medidas fue identificado un hombre mayor de edad, aunque el parte policial no informó que se haya dispuesto su detención.

Además, los investigadores procedieron al secuestro de una motocicleta Honda y a la incautación de otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación continúa en desarrollo bajo intervención judicial para determinar las circunstancias de la maniobra y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Estafaron a una mujer de Diamante y allanaron en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

El llamado que terminó con la entrega de las joyas

Según la información brindada por fuentes policiales, la maniobra comenzó cuando la mujer recibió un llamado telefónico mediante el cual fue engañada. Como consecuencia de esa comunicación, terminó entregando algunas de sus joyas a una persona que no conocía.

El parte no precisó qué argumento utilizaron durante la comunicación para convencer a la víctima, cuál era el valor de las joyas entregadas ni si esos elementos pudieron ser recuperados durante los allanamientos.

La Policía destacó que el avance de las tareas investigativas permitió reunir indicios que condujeron hasta Paraná y posibilitaron solicitar las medidas judiciales concretadas en las dos propiedades.

Reiteraron recomendaciones para evitar estafas

Tras los procedimientos, desde la institución policial volvieron a advertir sobre este tipo de engaños y recomendaron extremar las precauciones ante llamados telefónicos en los que desconocidos soliciten dinero, joyas u otros objetos de valor.

En particular, remarcaron que ninguna entidad bancaria enviará a una persona desconocida hasta un domicilio para retirar dinero u objetos de valor. También recomendaron verificar directamente con los familiares cualquier situación planteada durante una comunicación sospechosa antes de realizar una entrega.

La causa por la estafa denunciada en Diamante permanece abierta y los elementos secuestrados durante los allanamientos serán incorporados a la investigación para avanzar en el esclarecimiento del hecho.