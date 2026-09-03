Defensa entregará 135 drones a liceos militares para capacitar a cadetes como pilotos

Desde septiembre, cadetes de cuarto y quinto año avanzarán en una capacitación para egresar como pilotos de vehículos aéreos no tripulados.
El Ministerio de Defensa entregará 135 drones a liceos militares pertenecientes al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en el marco de un programa destinado a modernizar la formación de los cadetes. Los equipos serán utilizados para desarrollar una nueva capacitación como pilotos de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).
La iniciativa alcanzará a los estudiantes de cuarto y quinto año de los establecimientos preuniversitarios de las Fuerzas Armadas. Según se informó oficialmente, desde septiembre los cadetes avanzarán con la formación necesaria para que, al finalizar sus estudios secundarios, cuenten también con esta capacitación.
La nueva titulación complementará el grado de la Reserva que cada una de las Fuerzas Armadas otorga a los cadetes cuando concluyen su trayectoria en el nivel secundario. La incorporación de esta especialización formó parte de un proceso de transformación educativa iniciado en 2024 y consolidado durante 2025 y 2026.
Cómo será la capacitación para pilotear drones
Actualmente, los liceos militares desarrollan dentro del Área de Instrucción Militar los contenidos contemplados en el Programa de Instrucción Básica de Piloto de Drones (VANT/SVANT). La capacitación fue incorporada a partir de lo establecido en la Resolución 795/2024, vinculada al denominado “Plan Liceos 2030: Excelencia educativa, disciplina militar y formación de líderes”.
El programa contempla más de 50 horas anuales de formación, distribuidas entre cinco asignaturas principales y otras cinco complementarias. Los contenidos incluyen conceptos generales sobre los vehículos aéreos no tripulados, normativa y reglamentación vigente y gestión de la seguridad operacional.
También se abordarán aspectos vinculados con la performance de los equipos, planificación y carga de vuelo y operación específica de drones. De acuerdo con Defensa, el propósito será preparar a los futuros oficiales de reserva para desenvolverse ante los nuevos desafíos tecnológicos y operacionales.
Entregarán 135 drones a los establecimientos
El proceso para incorporar estos equipos fue desarrollado durante 2026 por la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, en conjunto con la Dirección Nacional de Formación. Ambas áreas trabajaron en la planificación y definición de las unidades consideradas más adecuadas para las actividades educativas.
Como resultado de ese proceso, el Ministerio de Defensa anunció que en los próximos días se concretará la entrega de 135 drones, que serán distribuidos entre los diferentes liceos militares dependientes de las Fuerzas Armadas.
La incorporación de estos vehículos permitirá que los estudiantes puedan complementar los conocimientos teóricos con actividades prácticas durante su capacitación. A su vez, la experiencia funcionará como antecedente para que los propios establecimientos puedan avanzar posteriormente con nuevas adquisiciones.
El objetivo de ampliar las capacidades militares
Desde la cartera nacional señalaron que se proyectó que, en una próxima etapa, los liceos militares puedan incorporar por sus propios medios nuevos Vehículos Aéreos No Tripulados para complementar el equipamiento entregado y ampliar sus capacidades de instrucción.
La incorporación de drones a los programas educativos fue presentada como parte de una estrategia de actualización tecnológica y profesionalización de los cadetes, con énfasis en herramientas que adquirieron una creciente relevancia en distintos ámbitos militares.
De esta manera, el Ministerio de Defensa avanzó con la incorporación de nuevas tecnologías a la enseñanza preuniversitaria de las Fuerzas Armadas, combinando la formación tradicional de los liceos militares con conocimientos vinculados a las nuevas necesidades operativas y tecnológicas.