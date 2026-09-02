Quini 6: 30 apostadores ganaron más de $12 millones en el Siempre Sale y cuatro son de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 12.000 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 12.000 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 00-45-10-26-05-22. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.491.566.026.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 16-22-03-02-44-24. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.851.144.498.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 14-34-07-02-38-25. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $6.409.790.928.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 38-31-10-05-02-08. Hubo 30 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $12.490.945,20. Cuatro son de Entre Ríos. El resto se repartió en Santa Fe (7), Capital Federal (2), San Luis (2), Buenos Aires (12), Córdoba (1), Formosa (1) y Mendoza (1).
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 853 ganadores y cada uno percibirá $234.466,59. Elonce.com