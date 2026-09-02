Uruguay confirmó que relocalizará la planta de hidrógeno verde proyectada frente a Colón

Uruguay decidió relocalizar la planta de hidrógeno verde proyectada frente a Colón, cuya ubicación había generado cuestionamientos y derivado en una demanda presentada ante la Justicia argentina. La decisión fue confirmada por el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, por indicación del presidente Yamandú Orsi.

El anuncio se conoció durante un encuentro con el canciller argentino Pablo Quirno, quien arribó a Montevideo para participar de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur. Previamente, ambos funcionarios participaron de la firma de un nuevo acuerdo de servicios aéreos entre los dos países.

“El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”, confirmó Lubetkin. Además, señaló que ambos gobiernos estaban “haciendo esfuerzos grandes para ser muy concretos y no hablar tanto” y para “evitar todo tipo de problemas”.

Los planteos realizados desde Entre Ríos

Según explicó el canciller uruguayo, su gobierno recibió pedidos formulados por autoridades argentinas y entrerrianas para modificar el emplazamiento previsto. Entre los argumentos expuestos apareció la necesidad de evitar “la contaminación visual” que podría provocar el complejo industrial frente a las costas entrerrianas.

La iniciativa pertenece a HIF Global y prevé una inversión total de US$5.385 millones. Originalmente, el complejo iba a instalarse a unos 15 kilómetros de Paysandú y aproximadamente tres kilómetros de la costa de Colón, una cercanía que despertó cuestionamientos en Entre Ríos.

Cancilleres confirmaron que HIF relocalizará su planta en Uruguay, tras reclamos de Argentina

El proyecto contempla la construcción de un parque de generación de energía solar, otro eólico y una planta industrial destinada a producir hasta 876.000 toneladas de metanol por año a partir de hidrógeno verde.

El trámite ambiental del megaproyecto

De acuerdo con la información difundida por la propia compañía, el procedimiento para conseguir la autorización ambiental en Uruguay comenzó durante el primer trimestre de 2024.

El proyecto obtuvo durante el cuarto trimestre de 2025 la viabilidad ambiental de ubicación (VAL), uno de los pasos administrativos requeridos para avanzar con la iniciativa.

Posteriormente, el 13 de marzo, HIF presentó ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay la solicitud correspondiente para obtener la autorización ambiental previa de la planta de combustibles.

Una demanda presentada en Argentina

La localización prevista también llegó a los tribunales argentinos. El 12 de marzo, los diputados nacionales entrerrianos Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto con el senador nacional Adán Bahl, promovieron una acción judicial vinculada con el emprendimiento.

La presentación fue formulada como una demanda civil de prevención de daños y perjuicios y cuestionó especialmente la cercanía del complejo industrial con Entre Ríos.

El reclamo se sumó a las gestiones políticas e institucionales realizadas para que las autoridades uruguayas reconsideraran la ubicación del emprendimiento.

Ahora, la confirmación de Lubetkin modificó el escenario al establecer que el gobierno de Orsi instruyó formalmente avanzar con una relocalización.

Un proyecto de más de US$5.000 millones

Por su magnitud, el emprendimiento de HIF Global constituye una inversión de gran escala para Uruguay. El proyecto está orientado a la producción de combustibles mediante hidrógeno generado a partir de "fuentes renovables".

La controversia no estuvo centrada únicamente en la actividad proyectada, sino fundamentalmente en el lugar elegido para desarrollar el complejo y su proximidad con la costa argentina. Desde Entre Ríos y Colón se habían realizado diferentes planteos para modificar ese emplazamiento.

Con la decisión comunicada por el canciller uruguayo, el proyecto continuará bajo la premisa de encontrar una nueva localización. Hasta el momento, en la información proporcionada no se precisó cuál será el sitio alternativo elegido para levantar el complejo industrial.