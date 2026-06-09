Refinería: Colón ve avances en el pedido de relocalización del proyecto en Paysandú

Refinería. La discusión por la Planta de Hidrógeno Verde que la empresa HIF GLOBAL pretende instalar en el departamento uruguayo de Paysandú continúa ocupando un lugar central en la agenda de las comunidades de la costa del río Uruguay. Desde Colón, una de las ciudades que manifestó mayores reparos al proyecto, aseguran que existen avances concretos en las gestiones destinadas a lograr la relocalización del emprendimiento y minimizar eventuales impactos ambientales.

El intendente de Colón, José Luis Walser, brindó detalles a Elonce sobre las últimas reuniones mantenidas con autoridades uruguayas y destacó señales positivas respecto del futuro del proyecto. Según explicó, durante la semana pasada mantuvo encuentros en Montevideo con el ministro de Ambiente de Uruguay, Edgardo Ortuño, y con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

"Me manifestaron que la hoja de ruta que se estableció en la reunión de Cancillería hace un tiempo atrás con la firme decisión de relocalizar este proyecto estaba avanzando", señaló Walser.

Tranquilidad tras los encuentros en Uruguay

El jefe comunal destacó a Elonce que el respaldo expresado por las máximas autoridades uruguayas representa una señal alentadora para la comunidad colonense, que desde hace casi dos años viene manifestando su preocupación por la ubicación original del emprendimiento.

"Contentos porque sabemos que estos proyectos se dirimen en el orden de los gobiernos nacionales y que el presidente uruguayo me lo haya manifestado en persona para mí es una tranquilidad", afirmó.

Walser también resaltó el trabajo articulado que se llevó adelante junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y los intendentes de la microrregión. "El trabajo que hemos realizado ha dado sus resultados", sostuvo.

Las autoridades entrerrianas consideran que el diálogo institucional entre ambos países permitió avanzar en una alternativa que contemple el desarrollo productivo uruguayo sin afectar el perfil turístico y ambiental de la costa argentina.

El rol de CARU y los controles ambientales

En paralelo, continúa el reclamo para que la Comisión Administradora del Río Uruguay intervenga en el análisis del proyecto y garantice el cumplimiento de los mecanismos previstos en el Estatuto del Río Uruguay.

"Pedimos concretamente que CARU intervenga como tiene que hacerlo en este tipo de proyecto", explicó el intendente.

Según indicó, el objetivo es asegurar que cualquier relocalización del emprendimiento contemple los potenciales efectos sobre el río y sobre las comunidades ribereñas. "Se pide que se garanticen todos los procesos establecidos en el Estatuto del Río Uruguay se cumplan, independientemente de esta posibilidad de relocalización", agregó.

Además, Walser aclaró que cualquier nuevo emplazamiento requerirá comenzar nuevamente con los procedimientos ambientales exigidos por la normativa uruguaya.

Un nuevo predio y un nuevo estudio de impacto ambiental

De acuerdo con la información transmitida por las autoridades uruguayas, uno de los terrenos que se encuentran bajo análisis estaría ubicado también en el departamento de Paysandú, aunque más próximo a la ciudad homónima.

"Uno de los posibles predios que se estaban analizando está en Paysandú, también está más próximo a la ciudad de Paysandú y es un predio que tenía antes la firma ANCAP", explicó.

El intendente remarcó que una eventual relocalización obligará a realizar un nuevo estudio de impacto ambiental adaptado a las características del nuevo emplazamiento. "Comienza nuevamente todo el proceso. La Dinacea (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental) tiene que dar la viabilidad ambiental de localización para el nuevo predio y una vez que se obtenga esa viabilidad ambiental comienza un nuevo estudio de impacto ambiental asociado al nuevo predio y a las nuevas características del proyecto", detalló.

En ese sentido, sostuvo que una de las principales exigencias de Colón es que el análisis contemple los posibles efectos sobre la ribera argentina, independientemente de la distancia que exista respecto del nuevo lugar elegido.

La defensa del turismo y el desarrollo regional

Para Walser, la posibilidad de relocalizar la iniciativa representa un avance significativo en la defensa del principal motor económico de la ciudad: el turismo.

"Después de casi dos años que venimos con este planteo, hoy tener la certeza de la relocalización es para nosotros, para el sector turístico y para el sector ambientalista, el hecho de haber sido escuchados", expresó.

El intendente recordó que desde el comienzo del debate la postura de Colón nunca fue oponerse a las inversiones en Uruguay, sino garantizar que no afecten el desarrollo de las localidades argentinas ubicadas sobre el río.

"Respetamos la decisión del gobierno uruguayo de generar inversiones, pero esa inversión tiene que tener la condición de que no afecte nuestro desarrollo. El turismo, nuestro modo de vida, está acá y representa muchísimos puestos de trabajo", afirmó.