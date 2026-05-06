Uruguay respondió al reclamo ambiental de Colón por la planta de hidrogeno verde en Paysandú

La Municipalidad de Colón recibió una respuesta formal del Ministerio de Ambiente de Uruguay en relación al reclamo presentado por la posible instalación de una planta de e-combustibles de HIF Global en el departamento de Paysandú.

La notificación oficial fue considerada por el municipio entrerriano como "un avance institucional" dentro de las acciones impulsadas para obtener precisiones sobre el impacto ambiental del proyecto y solicitar la relocalización de la iniciativa industrial.

Proyecto de planta de HIF Global en Paysandú

El documento remitido por el gobierno uruguayo hace referencia al expediente administrativo N° 2026/36001/003546, iniciado luego de una solicitud de acceso a la información pública presentada por el intendente José Luis Walser.

Pedido de información ambiental

En la resolución, el Ministerio de Ambiente uruguayo confirmó que se encuentra trabajando en la recopilación y procesamiento de información técnica y legal vinculada a la ubicación de la planta proyectada.

La notificación del gobierno uruguayo al municipio de Colón

Según detallaron desde el organismo, la prórroga para responder se debe al “volumen y tiempo de procesamiento” que requiere la documentación solicitada por el municipio de Colón.

Desde la comuna entrerriana remarcaron que la respuesta oficial representa un reconocimiento institucional al planteo realizado y ratifica la vigencia de los canales diplomáticos y administrativos entre ambos países.

Reclamo por el impacto en el Río Uruguay

El principal objetivo del municipio es acceder a información detallada sobre el eventual impacto ambiental que podría generar el emprendimiento industrial sobre los recursos naturales compartidos y el ecosistema del Río Uruguay.

En ese marco, las autoridades colonenses sostienen la necesidad de relocalizar la planta para evitar posibles consecuencias ambientales en la región.

“El objetivo es garantizar que un emprendimiento de esta magnitud no afecte los recursos naturales compartidos ni el ecosistema del río”, señalaron desde el municipio.

Etapa de definiciones

La resolución fue firmada por la Secretaría General del Ministerio de Ambiente uruguayo el pasado 5 de mayo y establece una prórroga legal para completar la entrega de la documentación requerida.

Con esta respuesta, el conflicto por la instalación de la planta de HIF Global ingresó en una nueva etapa administrativa y jurídica, donde el acceso a la información técnica será determinante para las futuras decisiones que adopte el municipio entrerriano.

Mientras tanto, desde Colón insistieron en la necesidad de continuar utilizando los canales institucionales y legales para defender los intereses ambientales y sociales de la comunidad.