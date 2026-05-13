Proyecto de refinería sobre el río Uruguay: Walser celebró que Colón sea incorporada al área de influencia ambiental

El Gobierno de Uruguay confirmó que analiza posibles localizaciones alternativas para la planta de combustibles sintéticos proyectada por la empresa HIF Global en Paysandú, luego de los planteos impulsados desde la ciudad de Colón en defensa del ambiente, el Río Uruguay y las actividades económicas de la región.

La definición surgió tras una reunión bilateral realizada en Montevideo, de la que participaron el intendente José Luis Walser, el gobernador Rogelio Frigerio y el canciller argentino Pablo Quirno, junto a autoridades uruguayas encabezadas por el canciller Mario Lubetkin y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

El comunicado conjunto difundido tras el encuentro indicó que Uruguay evalúa otras alternativas de ubicación “que permitan un mejor aprovechamiento de ventajas logísticas y técnicas”, un punto considerado clave por las autoridades entrerrianas.

Colón fue incorporada al área de influencia

Otro de los aspectos destacados del encuentro fue la incorporación formal de Colón como parte del área de influencia del proyecto para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. La medida implica que deberán analizarse posibles consecuencias sobre las comunidades argentinas ribereñas del Río Uruguay.

En ese contexto, el representante argentino expresó satisfacción por la decisión de las autoridades uruguayas de estudiar nuevas localizaciones, contemplando la necesidad de evitar efectos perjudiciales sobre actividades económicas ya instaladas en ambas márgenes del río.

Tras la reunión, José Luis Walser sostuvo que el municipio continuará defendiendo “el ambiente, el Río Uruguay y la salud de los vecinos de Colón y de la Microrregión”.

Reunión bilateral en Montevideo (foto Municipalidad de Colón)

Defensa ambiental y diálogo institucional

Walser aclaró que el planteo de la ciudad no apunta a impedir el desarrollo productivo de Uruguay ni de Paysandú, sino a evitar impactos negativos sobre el turismo, el empleo y el crecimiento económico regional.

“Este emprendimiento no debe afectar el ambiente, nuestro desarrollo, el turismo y el empleo de Colón. Creemos en los canales institucionales y apostamos al diálogo constructivo”, afirmó el jefe comunal.

El comunicado bilateral también precisó que, una vez definida la localización final del proyecto y concluido el Estudio de Impacto Ambiental, Uruguay deberá remitir la documentación correspondiente a la Comisión Administradora del Río Uruguay para activar el mecanismo de consulta previsto en el Estatuto del Río Uruguay.

Desde la Municipalidad de Colón valoraron el avance como resultado de más de un año de gestiones y reclamos institucionales junto al Gobierno de Entre Ríos y la Cancillería argentina.