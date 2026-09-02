Realizarán un taller sobre prevención y tratamiento de lesiones deportivas

REDACCIÓN ELONCE
El taller sobre lesiones deportivas será este sábado y estará destinado a deportistas, entrenadores y preparadores físicos. La traumatóloga Silvina Bauman explicó a Elonce cómo prevenirlas y destacó la importancia de la salud mental.
Las lesiones deportivas, su prevención, tratamiento y recuperación serán los principales ejes de un taller gratuito que se realizará este sábado, con la participación de traumatólogos, kinesiólogos y especialistas de distintas áreas. La propuesta estará dirigida a deportistas, entrenadores, preparadores físicos y personas interesadas en incorporar herramientas para desarrollar actividad física de manera segura.
La actividad fue organizada de manera conjunta por el Instituto Ciencias del Deporte y el club Echagüe. Las acreditaciones comenzarán a las 8:30, mientras que las exposiciones se iniciarán a las 9 y se extenderán, en principio, hasta las 12. La jornada combinará contenidos teóricos y prácticos.
“Es una jornada que se organiza entre el Instituto Ciencias del Deporte, que es un consultorio médico donde hay traumatólogos y otras especialidades médicas”, explicó a Elonce la traumatóloga Silvina Bauman, una de las profesionales que participará del encuentro. Según indicó, el objetivo será trabajar en beneficio de los deportistas y aportar conocimientos para disminuir el riesgo de lesiones.
Lesiones en niños, adolescentes y adultos
Uno de los ejes será abordar las particularidades que presentan las lesiones según las edades de los deportistas. Bauman tendrá a su cargo la exposición relacionada con niños y adolescentes, mientras que el traumatólogo Guillermo Céspedes se referirá a las lesiones que aparecen durante la adultez.
“Vamos a estar disertando sobre lo que son lesiones a nivel infanto-juvenil, que voy a estar yo. Después está Guillermo Céspedes, que es otro de los traumatólogos del instituto, que va a hablar sobre lesiones en adultos”, detalló Bauman.
También participarán la psicóloga Carla Toso, Mario Elizalde, quien se referirá a la problemática de las adicciones, y el kinesiólogo Agustín Lódolo. Además, habrá contenidos vinculados con las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), consideradas otra herramienta fundamental dentro de los espacios donde se desarrollan actividades físicas.
Por qué se producen las lesiones deportivas
La especialista señaló que las lesiones deportivas aparecen actualmente en personas de edades muy diversas. La extensión de la práctica deportiva y recreativa durante diferentes etapas de la vida hizo que los profesionales atiendan desde niños pequeños hasta adultos que continúan realizando actividad física.
“El tema de las lesiones hoy lo vemos desde chicos muy pequeños hasta adultos, porque todos sabemos que la edad se ha extendido, donde hacemos deporte, donde hacemos actividades recreativas”, señaló.
En ese contexto, Bauman remarcó que una de las claves pasa por estar correctamente preparado antes de iniciar una disciplina. Muchas personas comienzan a practicar deportes sin contar con el acondicionamiento físico necesario, una situación que puede aumentar las posibilidades de sufrir molestias o lesiones.
La importancia de consultar a tiempo
Otro aspecto abordado fue la necesidad de no minimizar los primeros síntomas. Un dolor repentino, una molestia persistente o la imposibilidad de continuar practicando una actividad pueden ser señales que requieren una evaluación profesional.
Al referirse particularmente a las lesiones musculares, Bauman explicó: “Para saber si es una lesión muscular, sospechamos un desgarro. Hay que ver bien clínicamente, pero por lo general, en el desgarro, sentís el pinchazo, el dolor y no podés seguir jugando”.
La traumatóloga advirtió que una situación habitual entre deportistas amateurs es esperar que el dolor desaparezca para regresar inmediatamente a la actividad. “Vas el fin de semana a jugar, descansaste dos días, te sentís bien, volvés y volvés a sentir. Estás así hasta que pasan dos o tres semanas y consultás, y eso sí nos va a llevar a que el tiempo de recuperación demore muchísimo más”, explicó.
Los tiempos biológicos de recuperación
Los avances médicos, tecnológicos y kinésicos permitieron mejorar los procesos de rehabilitación. Sin embargo, la profesional aclaró que existen lesiones que necesariamente necesitan determinado tiempo para que los tejidos puedan recuperarse.
“Hay lesiones que son tiempo biológico. Por ahí nosotros lo vemos en la tele, en el fútbol principalmente, que es lo que más uno sigue, y dicen: ‘Volvió a jugar con un desgarro en 15 días’. Hay cosas que pueden ayudar a que vayan un poco más rápido”, explicó Bauman.
En el caso del deporte profesional, existen equipos médicos, kinesiólogos y preparadores que trabajan diariamente para conseguir que el atleta regrese a la competencia. Pese a esas condiciones, Bauman remarcó: “Hay cosas que el tiempo biológico no podemos pasarlas por alto”.
Salud mental, alimentación y descanso
La jornada también propondrá una mirada integral sobre la prevención de lesiones. Para la traumatóloga, el cuidado de un deportista no se limita exclusivamente al entrenamiento o a su condición física, sino que requiere contemplar otros factores fundamentales.
“Yo siempre le digo a mis pacientes: nosotros tenemos como una mesa que tiene cuatro patas. Para mí, una de las patas es la alimentación, la hidratación, el descanso, que es esencial, pero creo que el top 10 lo tiene la salud mental”, afirmó.
Bauman sostuvo que la cuestión psicológica adquirió una importancia creciente, especialmente entre niños y adolescentes. En ese sentido, hizo referencia a la frustración que puede aparecer frente al rendimiento, la competencia o la posibilidad de quedar fuera de un equipo. “Por ahí los adultos pensamos que al pibe no le pasó nada, y no. Los chicos sienten, no se animan a hablar por el miedo a ‘no me van a poner’, todo el contexto que sucede, que lo sabemos, pero yo creo que hoy en día la salud mental es el factor esencial”, manifestó.
Cómo prevenir las lesiones deportivas
La prevención también depende de las condiciones en las que cada persona desarrolla su actividad. Entre los elementos que deben considerarse aparecen el estado del terreno, el calzado, las características de cada disciplina y fundamentalmente la planificación de las cargas de entrenamiento.
“Tenés factores externos que son los que influyen, donde tenés el campo de juego, el terreno de acuerdo al deporte que el deportista haga, el tipo de calzado, que siempre tiene que ser el adecuado, el tipo de entrenamiento y no sobrecargarlos”, enumeró Bauman.
La especialista hizo especial hincapié en niños y adolescentes que se destacan en una disciplina y, como consecuencia de su rendimiento, comienzan a sumar entrenamientos. “El chico está en su categoría, como es bueno lo ponen en una categoría más alta, como es bueno lo citan a la selección de la provincia, y es mucho, mucho entrenamiento”, indicó.
El cuidado de los deportistas más jóvenes
Frente a esas situaciones, Bauman consideró indispensable mantener un diálogo permanente entre médicos, entrenadores y preparadores físicos para evitar que la búsqueda de rendimiento termine afectando la salud de los deportistas.
“Es muy difícil a veces hacernos entender entre los médicos y los cuerpos técnicos, porque los profes preparan al chico porque necesitamos que esté en condiciones, pero nosotros los médicos vamos a que el chico es un niño, tiene un esqueleto de niño y nosotros pretendemos que sea adulto para jugar”, explicó.
Por ese motivo, sostuvo que la prevención debe entenderse como un trabajo multidisciplinario en el que intervengan profesionales de diferentes áreas. El objetivo será encontrar un equilibrio entre entrenamiento, competencia, recuperación, descanso y bienestar emocional.
Horarios e inscripción al taller
El taller será gratuito y permanecerá abierto a deportistas, entrenadores, preparadores físicos y público interesado. Las personas que quieran participar deberán realizar previamente la inscripción mediante las redes sociales del Instituto Ciencias del Deporte.
“A partir de las 8:30 son las inscripciones. A las 9 arranca. La idea es hasta las 12. Hay parte teórica y parte práctica, así que se puede extender un poquito”, señalaron durante la presentación de la propuesta.
De esta manera, la jornada buscará ofrecer herramientas concretas para reconocer factores de riesgo, actuar ante las primeras molestias y comprender que la prevención de las lesiones deportivas requiere contemplar no solamente el entrenamiento físico, sino también la recuperación, el descanso, la alimentación y la salud mental.