Conexiones clandestinas: Enersa recuperó 2.200 usuarios y extendió controles a comercios

Las conexiones clandestinas quedaron nuevamente bajo la lupa de Enersa, que intensificó los operativos de regularización del suministro eléctrico y extendió los procedimientos a comercios. Lucas Vicentín, coordinador de Gerencia de Asuntos Estratégicos de la distribuidora, confirmó a Elonce que alrededor de 2.200 usuarios ya regularizaron su situación desde el inicio del programa.

Los procedimientos se desarrollaron por zonas y, además de las viviendas particulares, comenzaron a alcanzar a establecimientos comerciales. Los últimos controles tuvieron lugar en el radio Consejo, mientras que anteriormente se habían detectado irregularidades en comedores y pescaderías de Puerto Sánchez.

“Hemos estado trabajando en Puerto Sánchez, regularizando situaciones de comedores y pescaderías que también tenían este tipo de conexiones clandestinas. Hemos logrado que todos regularicen, así que estamos en un buen momento”, afirmó Vicentín.

Seguridad eléctrica, uno de los principales objetivos

El representante de Enersa explicó que los procedimientos no tuvieron únicamente como finalidad evitar el hurto de energía. Según remarcó, uno de los aspectos centrales del programa fue reducir los riesgos que generan las instalaciones eléctricas que no cumplen con las condiciones técnicas correspondientes.

“Más allá de evitar la continuidad en el hurto de la energía, nosotros vemos con mayor relevancia e importancia la seguridad de los usuarios”, sostuvo. En ese sentido, agregó: “Para nosotros una conexión clandestina es una probabilidad de ocurrencia de siniestro”.

Vicentín explicó que mediante la regularización del servicio se buscó garantizar que viviendas y comercios cuenten con instalaciones protegidas frente a cortocircuitos y sobrecargas eléctricas que podrían derivar en incendios o electrocuciones.

Unos 2.200 usuarios ya fueron regularizados

En cuanto a los resultados obtenidos, el coordinador indicó: “Nosotros hasta el momento, desde que pusimos en marcha el programa, hemos logrado alrededor de 2.200 recuperos de usuarios y de entre ellos alrededor del 5% han sido comercios”.

Cuando los equipos detectaron una conexión irregular, el primer paso consistió en entregar una intimación y establecer un plazo para que el responsable normalizara el suministro. En caso de que no existiera respuesta, la distribuidora avanzó con nuevas medidas.

“Lo primero que hacemos es, cuando tomamos conocimiento de la conexión clandestina, le dejamos una nota intimación que le damos un plazo perentorio para que regularicen su situación”, detalló Vicentín. Si el plazo se agotaba sin avances, añadió, se realizaban cortes reiterados hasta conseguir la regularización.

Controles en comercios y trabajo con el Municipio

En el caso específico de los establecimientos comerciales, los procedimientos se articularon con la Municipalidad de Paraná. Mientras Enersa exigió normalizar el suministro eléctrico, las áreas municipales correspondientes intimaron a los responsables para que tramitaran las habilitaciones necesarias.

Vicentín señaló que las denuncias judiciales fueron excepcionales porque el principal objetivo de la distribuidora fue conseguir que los usuarios abandonaran las conexiones irregulares. “Lo que más nos importa es llegar a la regularización”, enfatizó.

Asimismo, indicó que los vecinos pueden informar situaciones irregulares mediante el número 0800-777-0080, disponible también en las facturas de la distribuidora. Paralelamente, Enersa continuó definiendo zonas específicas para realizar los controles.

El objetivo es alcanzar el 100% de regularización

El programa también involucró al ente regulador, la Municipalidad, el IAPV y profesionales matriculados. Sobre este último sector, Vicentín precisó que “de esa cantidad que yo les hablaba de 2.200 clientes recuperados, cerca del 90% fueron a través de certificados eléctricos que emitieron los matriculados”.

Enersa sostuvo que continuará trabajando hasta normalizar la totalidad de las conexiones en cada sector abordado. “El mensaje es que nosotros vamos a ir por el 100% de la regularización de las conexiones en cada una de las zonas que abordemos”, aseguró el funcionario. Y reforzó: “Por eso nosotros no negociamos el 100%, vamos por el 100%”.

Como ejemplo, mencionó que en Paraná V se recuperaron cerca de 60 clientes y quedaban aproximadamente seis conexiones directas. En Paraná XVI, en tanto, se habían regularizado unos 250 usuarios y restaban alrededor de 11. Los trabajos también continuaban en sectores como El Morro, Puerto Sánchez y Paraná XX.

Finalmente, Vicentín explicó que, después de normalizar una conexión, la empresa brindó asistencia a quienes reunían las condiciones para acceder a subsidios. De esta manera, se buscó que el costo posterior del servicio eléctrico resultara acorde a las posibilidades económicas de cada usuario.