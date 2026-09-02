Una de las mayores firmas de hosting del país lleva días sin funcionar: numerosas de pymes afectadas

Una falla tecnológica en DonWeb, una de las empresas de hosting más importantes de Argentina, mantiene desde el domingo con problemas a numerosos clientes. La situación afecta principalmente a pymes que utilizan sus servidores para páginas web, tiendas online y sistemas de trabajo.

El inconveniente comenzó el 30 de agosto y se concentra en una parte específica de la infraestructura de la compañía denominada NOVA. Desde entonces, algunos clientes no pueden ingresar a sus sitios, utilizar bases de datos o acceder a herramientas necesarias para trabajar.

En términos simples, el hosting es el lugar donde se guardan y funcionan los archivos que permiten que una página o aplicación esté disponible en Internet. Cuando ese servicio falla, una empresa puede quedarse sin su web, su comercio electrónico o incluso sin sistemas internos.

Por qué una sola falla afecta a tantas empresas

NOVA funciona como una infraestructura que reúne numerosos servidores virtuales utilizados por distintos clientes. Por eso, aunque las empresas afectadas no tengan ninguna relación entre sí, pueden quedar fuera de servicio al mismo tiempo si todas dependen del mismo entorno.

DonWeb informó que la totalidad de los servidores alojados en ese nodo fueron alcanzados por el inconveniente. La empresa señaló que reemplazó un componente técnico, aunque hasta el momento no difundió una explicación completa sobre qué originó la falla.

El problema no afecta a todos sus servicios. Parte del correo electrónico, el alojamiento web tradicional y otros productos continúan operativos, mientras la principal dificultad se mantiene en determinados servidores alojados en la nube.

Por qué preocupa el acceso a las copias de seguridad

Otro punto que complicó la situación fue que algunos clientes tampoco pudieron acceder inmediatamente a las copias de seguridad guardadas dentro de la misma infraestructura afectada.

Esto significa que una empresa que tenga tanto su sistema principal como su backup en el mismo lugar puede quedar sin una alternativa rápida para volver a trabajar. En cambio, quienes tengan una copia adicional alojada en otro proveedor o servidor cuentan con mayores posibilidades de recuperar sus servicios.

DonWeb aseguró que los datos almacenados permanecen protegidos y explicó que la recuperación se está realizando de manera gradual para evitar pérdidas de información.

Cuándo podrían volver los servicios

La compañía indicó que primero necesita estabilizar completamente la infraestructura y luego comenzar a encender los servidores de sus clientes de forma progresiva.

Ese proceso puede hacer que algunas páginas o sistemas vuelvan a funcionar antes que otros. Hasta este miércoles por la mañana, DonWeb todavía no había informado una hora concreta para completar la recuperación.

Mientras tanto, cientos de pymes continúan pendientes de la normalización del servicio. Para aquellas que venden por Internet o dependen de sistemas alojados en la nube, tres días de interrupción pueden significar dificultades para cobrar, recibir pedidos, atender clientes o realizar tareas administrativas.