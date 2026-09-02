Alerta por el mosquito del dengue: detectaron tolerancia a un insecticida utilizado para combatirlo

Científicos de la Universidad de Delhi detectaron que el mosquito del dengue desarrolla tolerancia a un insecticida utilizado para combatirlo. Se trata de la alfa-cipermetrina, un compuesto de la familia de los piretroides empleado en estrategias de control de plagas y fumigaciones sanitarias.

La investigación, publicada en la revista Frontiers in Tropical Diseases, analizó ejemplares de Aedes aegypti, vector de enfermedades como dengue, zika y fiebre amarilla.

El trabajo buscó establecer no solamente si los insectos podían sobrevivir al compuesto, sino también qué mecanismos biológicos intervenían en esa respuesta.

Durante las pruebas de laboratorio, hembras adultas fueron expuestas a la concentración estándar indicada por la Organización Mundial de la Salud. El insecticida eliminó al 97,91% de los ejemplares, mientras que una pequeña proporción logró sobrevivir.

Qué encontraron en los mosquitos sobrevivientes

Aunque el porcentaje de supervivencia fue reducido, los investigadores analizaron qué mecanismos metabólicos permitieron a esos ejemplares enfrentar la exposición al producto. La reiteración del uso de insecticidas puede favorecer un proceso de selección en el cual sobreviven los individuos con mayores defensas.

Para estudiar esa respuesta, el equipo examinó cinco enzimas vinculadas con los mecanismos de desintoxicación del mosquito: beta-esterasa, alfa-esterasa, citocromo P450, glutatión S-transferasa (GST) y acetilcolinesterasa (AChE).

Los investigadores combinaron simulaciones informáticas de interacción molecular con ensayos bioquímicos. Los modelos permitieron establecer la capacidad de las distintas enzimas para interactuar con la alfa-cipermetrina.

La enzima que tuvo la mayor respuesta

Los resultados ubicaron a la beta-esterasa como la proteína con mayor capacidad de acoplamiento con el insecticida. Le siguieron el citocromo P450, la GST, la alfa-esterasa y la acetilcolinesterasa.

Los ensayos bioquímicos mostraron además que varias de estas enzimas incrementaron su actividad después de la exposición de los mosquitos al producto. La beta-esterasa registró un aumento de actividad del 21,4%.

Según la investigación, ese mecanismo permite procesar la sustancia tóxica y reducir sus efectos sobre el insecto. De esta manera, los científicos pudieron avanzar en la identificación de la respuesta molecular vinculada con la tolerancia observada.

Por qué el hallazgo interesa a la salud pública

La investigación adquiere relevancia por el uso de insecticidas en los operativos implementados durante brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos. La alfa-cipermetrina pertenece a un grupo de productos utilizados para controlar poblaciones de insectos adultos.

“Nuestro estudio es valioso porque va más allá de demostrar que existe resistencia; ayuda a explicar cómo se desarrolla a nivel molecular”, afirmó Sarita Kumar, autora principal de la investigación y docente del Departamento de Zoología de la Universidad de Delhi. Además, destacó: “Es fundamental que esta resistencia todavía no esté generalizada”.

Los autores aclararon que los experimentos se realizaron sobre una colonia de mosquitos criada en laboratorio, por lo que la intensidad de la respuesta detectada puede variar según la región y las condiciones naturales. Por ese motivo, los resultados no implican que todas las poblaciones de Aedes aegypti presenten actualmente el mismo grado de tolerancia.

La prevención más allá de las fumigaciones

El trabajo pone el foco en la necesidad de evitar que el control del mosquito dependa exclusivamente de los insecticidas. Las fumigaciones actúan principalmente sobre ejemplares adultos y constituyen una herramienta utilizada ante determinadas situaciones epidemiológicas.

La prevención sostenida requiere también reducir los lugares donde el Aedes aegypti puede reproducirse. En ese sentido, resulta fundamental eliminar o limpiar regularmente los recipientes capaces de acumular agua.

El descubrimiento del mecanismo enzimático aporta información para estudiar la evolución de la respuesta del mosquito a los productos utilizados para controlarlo y evaluar las estrategias sanitarias antes de que una eventual resistencia se extienda.