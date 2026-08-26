Instan a sostener las acciones contra el dengue durante el invierno.

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Dengue, el Ministerio de Salud provincial recordó la importancia del descacharrado en los meses fríos para cortar el ciclo del mosquito Aedes aegypti.
En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Dengue, el Ministerio de Salud provincial recordó la importancia del descacharrado en los meses fríos para cortar el ciclo del mosquito Aedes aegypti. Además, se anunció una jornada de capacitación técnica en Concepción del Uruguay.
La cartera sanitaria recordó que la temporada invernal constituye una etapa central para prevenir el dengue, al conmemorarse este 26 de agosto el Día Internacional de Lucha contra la enfermedad. La estrategia sanitaria provincial apunta a intervenir de manera precoz sobre los huevos depositados por el mosquito Aedes aegypti en recipientes y objetos en desuso antes de la llegada de las temperaturas cálidas.
Si bien las bajas temperaturas reducen la presencia de los ejemplares adultos, los huevos pueden sobrevivir varios meses y eclosionar con las primeras lluvias primaverales. Ante las proyecciones meteorológicas vinculadas al fenómeno de El Niño que prevén mayores precipitaciones en la región, la eliminación sistemática de potenciales criaderos resulta determinante para mitigar el riesgo de futuros brotes epidémicos en el territorio.
Para evitar la proliferación del vector, se recomienda dar vuelta o desechar recipientes acumuladores de agua, tapar tanques y cisternas, limpiar canaletas, cepillar las paredes de los colectores de aire acondicionado y mantener los patios desmalezados. Asimismo, se sugiere reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda y gestionar adecuadamente la disposición final de neumáticos, botellas y latas en cada espacio domiciliario.
Capacitación
Como parte de las acciones de fortalecimiento técnico, el Programa de Zoonosis y Vectores junto a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Conicet llevarán a cabo una jornada de actualización profesional e institucional el viernes 28 de agosto en la ciudad de Concepción del Uruguay.
La actividad, denominada Día Internacional contra el Dengue: prevención, vigilancia y compromiso comunitario, se desarrollará de forma presencial y gratuita de 8.30 a 12.30.
La propuesta está orientada a la comunidad académica, profesionales de la salud, agentes ambientales y referentes del sector público, contando con la disertación de especialistas en epidemiología e investigadores universitarios.
El encuentro abordará la necesidad de articular estrategias coordinadas entre municipios y organismos provinciales ante la expansión territorial del vector, habilitándose el correo electrónico martina.villanova@uner.edu.ar para las inscripciones de las y los interesados.