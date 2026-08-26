Marcelo Gallardo quedó cerca de dirigir a Ecuador: el detalle que falta resolver

Marcelo Gallardo quedó cerca de dirigir a Ecuador tras alcanzar un principio de acuerdo económico con la Federación. Sin embargo, resta definir dónde residirá el entrenador y algunos puntos vinculados con su cuerpo técnico.
Marcelo Gallardo quedó cerca de dirigir a Ecuador y las negociaciones con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) entraron en una etapa decisiva. Las partes ya habrían alcanzado un acuerdo económico y ahora resta resolver una de las principales condiciones planteadas por la dirigencia: que el entrenador argentino establezca su residencia en territorio ecuatoriano.
La periodista ecuatoriana Johanna Calderón brindó detalles sobre las conversaciones en el programa De Una SF. “Cada vez está más adelantado el tema. Ya hay un acuerdo económico entre las partes y el entrenador bajó un porcentaje. Solo falta afinar el detalle de que el DT viva en Ecuador y eso es lo que quiere la federación”, aseguró.
Quito aparece como la principal alternativa para que Gallardo establezca su residencia en caso de asumir. Allí se concentra buena parte de la estructura administrativa de la FEF y de la actividad de la selección. Guayaquil también habría sido considerada, aunque con menores posibilidades.
Los puntos que todavía debe acordar Gallardo
La residencia forma parte de la denominada “letra chica” del contrato. Dentro de las conversaciones también se analiza cuántos días podría permanecer el entrenador en Argentina junto a su familia durante los períodos en los que la selección ecuatoriana no tenga actividad.
Como antecedente aparece Sebastián Beccacece, quien estuvo al frente de Ecuador entre 2024 y junio de 2026. El entrenador argentino residió en Quito durante su etapa en la Tricolor y desde allí organizó la preparación del seleccionado para sus diferentes compromisos internacionales.
Otro aspecto pendiente es la integración del cuerpo técnico. Gallardo habría solicitado contar con cerca de diez colaboradores, entre preparadores físicos, asistentes y analistas de video. Sin embargo, la Federación no estaría dispuesta a aceptar la totalidad de esa estructura y las partes deberán encontrar un punto de acuerdo.
El acuerdo económico con la Federación de Ecuador
En el plano económico, la segunda propuesta presentada por el presidente de la FEF, Francisco Egas, superaría los tres millones de dólares anuales. La cifra sería superior a los 2,7 millones que percibía Beccacece durante su etapa como seleccionador.
De concretarse la contratación, Gallardo afrontaría por primera vez el desafío de conducir una selección nacional. Hasta el momento, toda su trayectoria como director técnico se desarrolló en clubes, con pasos por Nacional de Uruguay, River Plate y Al Ittihad de Arabia Saudita.
Su etapa más destacada se produjo al frente de River, donde construyó uno de los ciclos más exitosos de la historia de la institución. El eventual desembarco en Ecuador representaría un cambio importante en su carrera debido a las diferencias entre el trabajo cotidiano en un club y los períodos más acotados de preparación que ofrece una selección.
Cuándo podría debutar Gallardo en Ecuador
Si finalmente las partes logran cerrar el contrato, Gallardo podría arribar a Ecuador durante los primeros días de septiembre. La selección ya tiene compromisos internacionales programados y el argentino tendría pocas semanas para preparar su primera presentación.
El debut estaría previsto para el 24 de septiembre frente a Corea del Sur en el Suwon World Cup Stadium. Posteriormente, Ecuador enfrentaría a Japón el 1 de octubre en Yokohama y tendría un tercer encuentro el 5 de octubre ante Panamá o Nueva Zelanda.
Mientras continúan las conversaciones, la Federación mantiene otras alternativas en carpeta ante la posibilidad de que el acuerdo con Gallardo no prospere. Entre los nombres mencionados aparecen el argentino Luis Zubeldía, con experiencia en el fútbol ecuatoriano, y el español Roberto Martínez. No obstante, Gallardo quedó como el principal candidato y la definición dependerá de los últimos puntos contractuales.