Pagliaruzza va por su debut profesional en el boxeo y pide apoyo para su preparación

REDACCIÓN ELONCE
El paranaense tendrá su primera pelea como profesional el 18 de septiembre ante Pablo Romero, de Colón. Competirá en la categoría superligero y busca el acompañamiento de comercios, marcas e instituciones para afrontar los gastos de su preparación.
El debut profesional de Nicolás “Paya” Pagliaruzza será el próximo 18 de septiembre en el Club Juventud Sionista, donde el boxeador local enfrentará a Pablo Romero, de Colón. El púgil se prepara intensamente para competir en la categoría superligero, cuyo límite es de 63,5 kilos.
"Este es el tercer turno que hago hoy", contó Pagliaruzza a Elonce, mientras entrenaba en el Paya Box, su propio gimnasio. El deportista explicó que comenzó a boxear a los 21 años y que su trayectoria tuvo diferentes interrupciones, entre ellas una pausa durante la pandemia y otra por motivos personales.
El paranaense regresó a la competencia en diciembre del año pasado y ahora afrontará un nuevo desafío al ingresar al profesionalismo. En la misma velada también combatirá Zamira Beber, boxeadora que entrena en su gimnasio y que fue campeona entrerriana.
El esfuerzo para llegar al debut profesional
Pagliaruzza explicó que sostener una preparación de alto rendimiento implica afrontar numerosos gastos. "Uno para entrenar tiene que suplementarse, pagar gimnasio, preparador físico y se hace muy riguroso costearlo", señaló.
Por ese motivo, busca sponsors que puedan acompañarlo durante esta etapa. La convocatoria está dirigida a comercios, empresas, instituciones y particulares. "En cualquier cosa que me puedan ayudar, yo lo recibo. No pido una tarifa fija", aclaró.
"Todo el que quiera aportar su granito de arena en mi preparación y ser parte de esto, bienvenido sea", agregó el boxeador, quien nació y creció en el barrio Loma del Mirador de Paraná.
Del kickboxing al boxeo
Su acercamiento a los deportes de combate comenzó con el kickboxing durante la recuperación de una fractura de fémur. Sin embargo, una recomendación médica lo llevó posteriormente hacia el boxeo, disciplina en la que encontró su camino competitivo.
Ahora, Pagliaruzza intensifica los entrenamientos de cara al 18 de septiembre y busca respaldo para afrontar su primera presentación profesional, un paso clave en su carrera deportiva.