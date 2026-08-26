Rally Argentino en Entre Ríos: Diamante y Valle María recibirán una nueva fecha en octubre

REDACCIÓN ELONCE
El Rally Argentino en Entre Ríos se disputará el 2, 3 y 4 de octubre en caminos de Diamante y Valle María. Organizadores, intendentes y pilotos brindaron a Elonce detalles del recorrido, destacaron el impacto turístico y anticiparon que la entrada será libre y gratuita.
El Rally Argentino en Entre Ríos volverá a tener como escenario los caminos de Diamante y Valle María durante el 2, 3 y 4 de octubre. La competencia nacional tendrá su segunda edición consecutiva en ambas localidades y fue presentada oficialmente con la participación de autoridades provinciales, municipales, organizadores y pilotos. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y buscará repetir el movimiento deportivo, turístico y económico generado durante la edición anterior.
La presentación contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, los intendentes de Valle María y Diamante, Mario Sokolovsky y Ezio Gieco, respectivamente; el presidente de Rally Argentino, Fernando Scarlatta; el coordinador de la competencia, Javier Tofay, y pilotos entrerrianos que participarán de la fecha. Los responsables destacaron que comenzaron a trabajar con anticipación para acondicionar los caminos y garantizar las condiciones necesarias para la prueba.
Scarlatta señaló que existía una importante expectativa entre los equipos por regresar a Entre Ríos. “Es una carrera muy esperada por las tripulaciones y los equipos. Va a ser su segunda edición que el Campeonato Argentino de Rally visita las localidades de Diamante y Valle María”, expresó. Además, remarcó que el acontecimiento excederá lo estrictamente deportivo por el movimiento que generará durante todo el fin de semana.
El impacto turístico y económico del Rally Argentino
El presidente de Rally Argentino destacó que la llegada de pilotos, equipos y espectadores generará actividad en diferentes sectores de la región. “La expectativa es muy buena, los pilotos y los equipos disfrutan mucho de correr en estas localidades”, manifestó, antes de mencionar el impacto esperado sobre el turismo, la gastronomía y la hotelería.
Además, anticipó que habrá iniciativas complementarias vinculadas con acciones solidarias y con instituciones educativas. “Rally Argentino realiza en forma solidaria y también con las escuelas técnicas de los lugares para darle participación a los chicos en toda la actividad del fin de semana”, explicó Scarlatta.
Desde Valle María, el intendente Mario Sokolovsky indicó que buena parte del recorrido conservará las características de la edición anterior debido a la buena recepción que tuvo entre los protagonistas. Uno de los sectores centrales volverá a desarrollarse en torno al arroyo Crespo, aunque podrían incorporarse algunas variantes.
Preparan los caminos ante posibles lluvias
“Por lo que nos han dicho la organización y los pilotos, el recorrido en Valle María gustó mucho porque tenemos la posibilidad de un circuito acompañando el recorrido del arroyo Crespo que atraviesa nuestra localidad”, explicó Sokolovsky. “Lo que gusta no hace falta modificarlo demasiado”, agregó.
Sin embargo, el municipio comenzó a reforzar determinados sectores teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas que podrían presentarse durante septiembre y octubre. Según indicó el intendente, algunos tramos serán acondicionados con broza para reducir las complicaciones ante eventuales precipitaciones y garantizar mejores condiciones tanto para la competencia como para los visitantes.
El objetivo, señaló, será que el público pueda acercarse y disfrutar del espectáculo con seguridad. “Estamos tratando de que la gente venga a aprovechar este espacio y, de nuevo, fomentar el turismo y actividad económica en nuestra zona”, sostuvo.
Diamante recordó el movimiento de la edición anterior
Por su parte, el intendente de Diamante, Ezio Gieco, recordó el fuerte impacto que tuvo la competencia durante su primera edición. Según destacó, el movimiento alcanzó no solamente a las dos ciudades anfitrionas, sino también a localidades de la región y otros puntos de Entre Ríos.
“El movimiento que nosotros ya lo vivimos el año pasado es importantísimo, no solamente para Diamante y para Valle María, sino que para la región y para la provincia”, afirmó. En ese sentido, recordó que durante el evento hubo una importante demanda sobre establecimientos gastronómicos, alojamientos y diferentes prestadores de servicios.
Gieco también valoró el comportamiento del público durante la competencia anterior. “Fue un evento que se dio de una manera totalmente disciplinada, con un orden total, con un comportamiento tanto de los pilotos como de los visitantes y de los vecinos de la ciudad, en un marco ideal”, expresó.
Una de las carreras más compactas del calendario
El coordinador Javier Tofay adelantó que aproximadamente el 90% del trazado será similar al utilizado anteriormente. La decisión respondió a la evaluación positiva que hicieron pilotos, organizadores y autoridades de las dos localidades después de la primera experiencia.
“El Rally de Diamante y de Valle María va a tener una similitud prácticamente en un 90% igual a la edición pasada que ha dado mucho resultado para pilotos, para la organización y para las dos ciudades en sí”, indicó.
Una de las particularidades será la cercanía entre los diferentes sectores de competencia. El parque de servicios estará nuevamente instalado en el camping municipal de Diamante y las distancias hacia los tramos serán reducidas. “Es la carrera más compacta del año en cuanto a la distancia que hay desde los parques
de servicios hacia los tramos”, explicó Tofay.
Pilotos entrerrianos correrán como locales
La competencia tendrá además presencia de representantes provinciales en diferentes categorías. Entre ellos estará el diamantino Maximiliano Arnaiz, quien destacó el significado especial de disputar una fecha nacional sobre caminos que conoce desde hace años.
“Orgulloso, digamos, de poder estar corriendo en mi tierra por el Rally Argentino”, expresó Arnal. Sobre las características del recorrido, agregó: “Son caminos espectaculares, mucha subida, bajada, curvas un poco difíciles, muy lindo el camino”.
Victorio Ballay también resaltó la posibilidad de competir como local. “La verdad que es una fecha muy especial. Correr Rally Argentino en la provincia nuestra, jugando de local, básicamente es algo muy lindo, es un orgullo muy grande traer semejante categoría a nuestra provincia y obviamente poder representarla de la mejor manera posible”, manifestó.
De esta manera, Diamante y Valle María volverán a recibir al Rally Argentino los días 2, 3 y 4 de octubre, con un recorrido que conservará gran parte de los caminos utilizados en la edición anterior. La entrada será libre y gratuita y desde la organización esperan una importante convocatoria de público durante las tres jornadas.