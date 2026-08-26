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Deportes Partido de vuelta

River se juega el pase a cuartos de final de la Sudamericana: empata 0 a 0 con Independiente Santa Fe

Luego del empate sin goles en Colombia, el River de Eduardo Coudet busca un poco de aire y avanzar de ronda en la Copa Sudamericana. Seguí las incidencias del partido.

26 de Agosto de 2026
Ángel Correa es titular en River.
Ángel Correa es titular en River. Foto: La Nación.

Luego del empate sin goles en Colombia, el River de Eduardo Coudet busca un poco de aire y avanzar de ronda en la Copa Sudamericana. Seguí las incidencias del partido.

River e Independiente Santa Fe de Colombia se enfrentan desde las 21:30 horas en el estadio Monumental, en horas de la noche de este miércoles. Es por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El ganador enfrentará a Vasco da Gama, de Brasil.

 

El Millonario consiguió un meritorio 0 a 0 en su visita en Colombia la semana anterior, pero viene con algunas dudas tras desperdiciar un 2-0 y terminar igualando 2-2 con Vélez el último fin de semana en su cancha.

 

Seguí las incidencias del partido

 

4 minutos: nueva oportunidad de Driussi

Una combinación entre Ángel Correa y Gonzalo Montiel derivó en un centro atrás de Cachete en el área a la dirección del punta, que finalizó el avance con un tiro desviado.

 

50 segundos: Driussi tuvo la primera jugada del partido

El delantero, quien volvió a la titularidad tras una lesión, ensayó un remate en el área que se marchó por encima del travesaño.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

 

Independiente Santa Fe: Weibmar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Nahuel Bustos; Jáder Obrian, Hugo Rodallega y Alexis Zapata. DT: Pablo Repetto.

Temas:

River Independiente Santa Fe Copa Sudamericana
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