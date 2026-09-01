El emotivo video de la Selección Argentina para despedir a Messi: “Me cambiaste para siempre”

El homenaje de la AFA a Messi tuvo una propuesta particular: un video en el que el escudo de la Selección Argentina tomó la palabra para agradecerle al capitán por su trayectoria. La publicación fue difundida en las redes sociales de la entidad tras el anuncio de su retiro del seleccionado, realizado el lunes 31 de agosto.

La producción duró un minuto y medio y utilizó una narración en primera persona para repasar el vínculo entre el futbolista y la camiseta argentina. “Me cambiaste para siempre, vos me pusiste la tercera estrella”, expresó una de las frases centrales, en referencia al título mundial de Qatar 2022.

La despedida llegó después de 21 años de Messi en la Selección. El mensaje institucional se sumó a los reconocimientos que recibió el jugador tras comunicar el cierre de su etapa con el equipo nacional.

El escudo más lindo de todos también quería dedicarte unas palabras, Capitán 🐐🔟. Gracias, una vez más. Tu legado será infinito. pic.twitter.com/3TZfqVTFLs — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 1, 2026

El escudo como protagonista del mensaje

“Te quiero decir lo mucho que te vamos a extrañar”, comenzó el relato. A partir de allí, el narrador personificó al escudo que acompañó al futbolista durante su recorrido internacional y lo describió como “el que siempre defendió” los colores argentinos, llevándolos “con orgullo en el pecho”.

El video recordó que fueron “más de 20 años” escuchando los latidos del capitán. También recorrió sus primeros pasos con las camisetas número 15, 18 y 19, antes de que adoptara el dorsal 10 con el que quedó identificado.

La narración combinó los logros deportivos con las dificultades que atravesó durante su carrera. “No hay foto en la que no estemos juntos, aunque en algún momento pensaste que no era para vos”, señaló el mensaje, que evocó las caídas y las recuperaciones compartidas.

Los títulos y el agradecimiento final

Entre los momentos destacados, la producción recordó la conquista de la Copa América 2021, con el triunfo sobre Brasil en el Maracaná, y el penal que Messi convirtió en la definición de la final de Qatar 2022. La tercera estrella del escudo ocupó un lugar central en el reconocimiento.

El homenaje también incluyó una referencia a las finales que no terminaron con un título. “Los dos sabemos que merecíamos alguna más”, expresó el narrador, antes de destacar la identificación que generó el capitán entre los hinchas de distintos países.

El cierre puso el foco en los chicos que eligieron la camiseta argentina y encontraron en Messi un referente: “Cada vez hay más chicos que se ponen la camiseta y dicen que cuando sean grandes quieren ser como vos. Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo”.