El gobierno provincial destacó el récord de oferentes y el aumento de empresas inscriptas para la obra pública

La obra pública provincial registró un aumento del 108% en la cantidad de empresas inscriptas para participar de licitaciones entre 2024 y 2026, según un informe presentado este martes durante la reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, el registro oficial pasó de 95 a casi 200 firmas habilitadas para cotizar trabajos de infraestructura. El Ejecutivo destacó el crecimiento en un contexto nacional marcado por la desaceleración de la actividad.

El relevamiento indicó, además, que durante la actual gestión se realizaron más de 70 licitaciones públicas. Los procesos fueron impulsados por el Ministerio de Planeamiento, la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Cafesg y la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).

Licitaciones con hasta 12 empresas oferentes

Al presentar los resultados, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó el incremento de la participación empresarial en los procedimientos. “Son informaciones que no muy a menudo uno las difunde y que por ahí vale la pena hacerlo, porque hemos experimentado un crecimiento importante”, sostuvo.

Según precisó el funcionario, durante los casi tres años de gestión también se alcanzaron cifras inéditas de empresas participantes en determinados concursos. Una licitación realizada por el ministerio recibió propuestas de 12 firmas, mientras que un proceso correspondiente a un grupo de obras de bacheo de Vialidad contó con nueve oferentes.

“Hemos tenido récord de cantidad de oferentes. Tuvimos una licitación que batió todos los récords de presentación de oferta, que son 12 empresas que pujaron en una licitación del ministerio y nueve empresas que se presentaron en la de grupo de bacheo llevada adelante por Vialidad”, señaló Jacob.

El Gobierno atribuyó el crecimiento a una mayor competencia

El ministro vinculó esos indicadores con las modificaciones impulsadas en los procedimientos administrativos. “Son datos que, producto de una política de transparencia, de apertura y de mayor competencia impulsada por el gobernador en todos los ámbitos, han generado este buen clima de interés de los contratistas de obra pública”, explicó.

Los datos fueron presentados como parte de un informe sobre transparencia y concurrencia en las contrataciones provinciales. El crecimiento del registro implica que actualmente hay más empresas habilitadas para competir por trabajos de infraestructura que al comienzo de la gestión, según la información oficial.

Durante la reunión encabezada por Frigerio, el gabinete también analizó otros asuntos de gestión, entre ellos los proyectos que se encuentran en tratamiento en ambas cámaras de la Legislatura provincial.

Cárceles, régimen penal juvenil y Presupuesto 2027

Entre los temas abordados estuvo la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria y avanzar en previsiones operativas vinculadas con la próxima entrada en vigencia del régimen penal juvenil.

El equipo de gobierno comenzó además a delinear la planificación de las partidas que formarán parte del proyecto de Presupuesto provincial 2027, que deberá establecer los recursos y gastos previstos para el próximo ejercicio.