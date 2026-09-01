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Arte y subastas: inauguran "Blanca Irradiante", una nueva galería en Paraná

El espacio será inaugurado este viernes a las 19 horas en la planta alta de Casa Boulevard, en Ituzaingó 80. Participarán 50 artistas y las obras podrán adquirirse mediante una modalidad de subasta con ofertas secretas.

1 de Septiembre de 2026
"Blanca Irradiante": una nueva galería y mercado de arte en Paraná.
"Blanca Irradiante": una nueva galería y mercado de arte en Paraná.

REDACCIÓN ELONCE

El espacio será inaugurado este viernes a las 19 horas en la planta alta de Casa Boulevard, en Ituzaingó 80. Participarán 50 artistas y las obras podrán adquirirse mediante una modalidad de subasta con ofertas secretas.

"Blanca Irradiante", una nueva galería y mercado de arte en Paraná, abrirá sus puertas este viernes a las 19 horas en Casa Boulevard, ubicada en Ituzaingó 80. El proyecto propone generar un punto de encuentro entre las artes visuales, otros lenguajes artísticos y el público, además de fomentar la adquisición de obras de artistas locales.

 

Marta Zubieta y Silvina Fontelles, coordinadoras de la iniciativa, brindaron detalles a Elonce sobre la propuesta y destacaron que el proyecto comenzó a gestarse hace tiempo. "Este espacio nuevo nace con mucha ilusión y muchas expectativas. Estamos muy comprometidas con este proyecto", expresaron.

 

 

Zubieta explicó que este nuevo espacio "tiene que ver con el cruce de las artes visuales y otros lenguajes artísticos interdisciplinarios”. Uno de los objetivos será acercar el arte paranaense a nuevos públicos y estimular el coleccionismo. "Queremos que la gente comience a mirar el arte de los paranaenses de otra manera", señaló Fontelles, quien destacó que adquirir una obra original puede resultar más accesible de lo que habitualmente se cree.

 

Una muestra con 50 artistas y obras a la venta

 

La primera exposición reunirá a 50 artistas, principalmente de Paraná, vinculados con las artes visuales, la música y la performance. Todas las obras exhibidas estarán disponibles para su adquisición y la muestra permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre.

 

 

La galería implementará una modalidad de subasta poco habitual en la ciudad. Cada obra tendrá una base reservada dentro de un sobre y los interesados podrán realizar una oferta, dejando además un número telefónico. "La idea es que se amplíe y se estimule la comunicación de los artistas con el público y la adquisición de obras", explicó Fontelles.

 

Al finalizar la muestra se abrirán las propuestas recibidas y se determinará quién realizó la oferta más alta por cada pieza. Posteriormente, los compradores serán contactados para concretar la adquisición y retirar las obras.

 

Formación y acercamiento al arte

 

El proyecto no estará limitado a las exposiciones y ventas. Las coordinadoras anticiparon que desarrollarán actividades formativas, charlas con artistas y distintas "activaciones" vinculadas con cada una de las muestras.

 

 

 

También proyectan trabajar con escuelas de distintos niveles y con la universidad. "Hay mucha gente valiosísima en esta ciudad que el público no conoce qué hace, por qué hace y para qué hace", destacó Zubieta sobre la importancia de acercar a los creadores locales con la comunidad.

 

La inauguración de "Blanca Irradiante" será este viernes a las 19 horas, en la planta alta de Casa Boulevard, Ituzaingó 80, con entrada libre y gratuita. La primera muestra y su subasta permanecerán abiertas hasta el 21 de septiembre. Luego está prevista una nueva exposición protagonizada por dibujantes de distintas generaciones de Paraná.

 

Inaugura "Blanca Irradiante": Nueva galería y mercado de arte en Paraná

Temas:

Artes Visuales Paraná Muestra subasta espacio artistas
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