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Sociedad Se extenderá hasta el 30 de septiembre

Entre Ríos extiende durante septiembre la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

El Ministerio de Salud de Entre Ríos extenderá hasta el 30 de septiembre la campaña de vacunación destinada a personas gestantes que se encuentren entre las semanas 32 y 36.6 de embarazo.

1 de Septiembre de 2026
Se extenderá hasta el 30 de septiembre.
Se extenderá hasta el 30 de septiembre. Foto: (GPER).

El Ministerio de Salud de Entre Ríos extenderá hasta el 30 de septiembre la campaña de vacunación destinada a personas gestantes que se encuentren entre las semanas 32 y 36.6 de embarazo.

Ante el aumento de la circulación del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), el Ministerio de Salud de Entre Ríos extenderá hasta el 30 de septiembre la campaña de vacunación destinada a personas gestantes que se encuentren entre las semanas 32 y 36.6 de embarazo.

 

Desde el inicio de la estrategia de vacunación 2026, se aplicaron 6.137 dosis en Entre Ríos, sobre una población objetivo estimada en 8.269 personas gestantes, alcanzando una cobertura provincial del 74,2 por ciento. Estos resultados reflejan un importante avance en la protección de las personas gestantes y, fundamentalmente, de las y los recién nacidos frente a las formas graves de infección por VSR.

La decisión de extender la campaña se fundamenta en los datos de vigilancia epidemiológica, que muestran una tendencia ascendente de la circulación del VSR. La positividad aumentó del 3,7 por ciento en la semana epidemiológica 28 al 23,3 por ciento en la semana 31, según los registros del laboratorio provincial.

 

Asimismo, esta situación resulta concordante con las detecciones recientes informadas por la Unidad Centinela Pediátrica del hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, lo que aporta sustento técnico para mantener vigente la estrategia de vacunación más allá del cierre inicialmente previsto para el pasado lunes 31 de agosto.

 

Cabe recordar que la vacuna contra el VSR forma parte del Calendario Nacional de Vacunación desde 2023 y es obligatoria y gratuita. Está destinada a personas gestantes entre las semanas 32 y 36.6 de embarazo, quienes deben recibir una dosis única durante la temporada de circulación viral.

 

La extensión de la estrategia también contempla el comportamiento epidemiológico registrado en Entre Ríos durante 2025, cuando la circulación del virus tuvo un comportamiento tardío, con un incremento durante agosto y persistencia durante septiembre.

 

De este modo, y con el sustento técnico correspondiente y la autorización nacional para utilizar dosis remanentes, la vacunación contra el VSR se extenderá oficialmente hasta el 30 de septiembre. La situación continuará bajo monitoreo y, en caso de persistir la circulación viral, se evaluarán nuevas medidas de acuerdo con los datos epidemiológicos disponibles.

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