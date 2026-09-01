La Selección Argentina entra en una nueva etapa sin Messi: cuándo podría volver a la cancha

La Selección Argentina comenzará en los próximos meses una nueva etapa después del retiro de Lionel Messi. Por el momento no existen partidos confirmados oficialmente, aunque la próxima ventana internacional prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre aparece como el período en el que el equipo de Lionel Scaloni podría volver a presentarse.

La Albiceleste viene de disputar la final del Mundial 2026 ante España, encuentro que terminó con derrota por 1-0 en tiempo suplementario. Ese partido terminó convirtiéndose además en la última presentación oficial de Messi con la camiseta nacional.

Antes del anuncio del capitán, la Asociación del Fútbol Argentino analizaba realizar una gira por China durante septiembre. Sin embargo, esa posibilidad habría perdido fuerza y, según las versiones conocidas en las últimas horas, ya no formaría parte de los planes inmediatos.

Qué partidos podría jugar la Selección Argentina

La ventana internacional permitirá disputar hasta cuatro amistosos, aunque hasta este martes no se oficializaron rivales, fechas ni estadios para la Selección Argentina. La dirigencia evalúa ahora diferentes alternativas para reorganizar la planificación.

Una de las posibilidades sería disputar al menos un encuentro en territorio argentino. Esa opción también estaría relacionada con la intención de encontrar un marco para reconocer la trayectoria de Messi después de su despedida del seleccionado.

Sin embargo, cualquier planificación como local deberá contemplar la sanción impuesta por FIFA tras incidentes registrados durante el Mundial. De acuerdo con la información disponible, el próximo encuentro en casa tendría una restricción del 50% del aforo, mientras que la situación del segundo partido todavía debería resolverse.

¿Puede haber una despedida para Messi?

Dentro de la AFA también se analizaría la posibilidad de organizar un homenaje para Lionel Messi frente al público argentino. Por ahora se trata solamente de una alternativa y dependerá, entre otros factores, de la voluntad del propio futbolista.

No está confirmado que ese eventual reconocimiento se produzca dentro de un partido oficial o amistoso de la Selección Argentina. Tampoco se definió una sede ni una fecha para concretarlo.

La decisión del rosarino modificó una planificación que se había elaborado antes de conocerse su retiro. Scaloni también deberá comenzar a trabajar en la primera convocatoria sin quien fue capitán y referente del equipo durante las últimas décadas.

Por el momento, la próxima ventana entre fines de septiembre y comienzos de octubre aparece como la fecha probable para el regreso de la Selección Argentina. La AFA deberá confirmar en las próximas semanas si habrá amistosos, dónde se jugarán y si alguno de ellos incluirá una despedida para Messi.