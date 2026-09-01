Racing volvió a sus orígenes y presentó una camiseta inspirada en 1904

Racing presentó oficialmente su tercera camiseta para la temporada 2026, con un diseño inspirado en uno de los modelos utilizados por el club en 1904, durante sus primeros años de existencia. La nueva indumentaria tendrá su estreno el próximo domingo frente a Atlético Tucumán, por la octava fecha del campeonato.

La institución decidió recuperar una pieza vinculada con sus orígenes y darle un lugar central dentro de la nueva campaña. El modelo toma como referencia una camiseta que formó parte de los primeros pasos de la Academia en el fútbol argentino.

El lanzamiento llega además en medio de un presente deportivo irregular para el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda, que buscará aprovechar el compromiso como local para mejorar su rendimiento en el torneo.

La historia detrás del nuevo diseño

Según reconstruyó Racing durante la presentación, en 1904 había sido rechazado un proyecto para utilizar una camiseta amarilla y negra. A partir de aquel episodio, el club construyó el concepto elegido para acompañar el lanzamiento.

“A Racing nadie le dice que no” es la frase que atraviesa la campaña y que busca conectar aquel antecedente con distintos momentos posteriores de la historia institucional.

El video promocional repasa algunos de los grandes logros de la Academia, entre ellos la obtención de siete campeonatos consecutivos y la consagración como primer club argentino campeón del mundo.

Una camiseta que ya había regresado en 1973

La producción también incluye referencias a momentos difíciles, como las etapas en las que se llegó a poner en duda la continuidad de la institución, y destaca la respuesta de sus hinchas en diferentes circunstancias.

La camiseta inspirada en 1904 no es completamente inédita en tiempos modernos. Racing ya había realizado una reedición en 1973, cuando aquel diseño volvió a ser utilizado por futbolistas del plantel.

Más de cinco décadas después de aquella recuperación, el club vuelve a recurrir a ese modelo para su tercera equipación. El estreno oficial será el domingo en Avellaneda, cuando la Academia reciba a Atlético Tucumán.