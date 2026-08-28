Peñarol homenajeará a Rubén Rada con una camiseta especial ante Nacional

Peñarol homenajeará a Rubén Rada este domingo durante el clásico frente a Nacional, correspondiente al torneo uruguayo, con una camiseta especial dedicada al reconocido músico que murió el miércoles a los 83 años. El Carbonero presentó la indumentaria que utilizarán sus futbolistas y anunció otras acciones para recordar a uno de sus hinchas más reconocidos.

El club dio a conocer la iniciativa a través de sus redes sociales, donde difundió imágenes del diseño preparado especialmente para el encuentro ante su histórico rival. El homenaje buscará mantener presente la figura del artista en uno de los partidos más importantes del fútbol uruguayo.

“Este fin de semana, Rubén Rada estará presente en nuestra camiseta y nuestros corazones”, expresó Peñarol al anunciar la iniciativa. El recuerdo no se limitará a la indumentaria utilizada durante el partido, sino que alcanzará también a las publicaciones institucionales del club.

Peñarol llevará el recuerdo de Rada al clásico

La institución explicó que durante todo el fin de semana modificará parte de su comunicación habitual para rendir tributo al músico. “Además, todo el material gráfico que compartiremos en redes sociales será un homenaje a nuestro querido Negro”, comunicó el Carbonero.

Rada, conocido popularmente como el “Negro”, mantuvo durante toda su vida un estrecho vínculo con Peñarol. El artista expresó públicamente en numerosas oportunidades su pasión por los colores aurinegros y fue un reconocido socio e hincha de la institución montevideana.

Por esa razón, su fallecimiento generó una fuerte repercusión dentro del club y entre los simpatizantes. La institución decidió trasladar ese sentimiento al clásico ante Nacional, un escenario especialmente significativo por tratarse del encuentro de mayor rivalidad del fútbol uruguayo.

El mensaje del club tras la muerte del músico

La Asamblea Representativa de Peñarol también manifestó su pesar por el fallecimiento del artista y destacó su importancia dentro de la historia cultural de Uruguay. En el comunicado institucional, Rada fue definido como una “figura imprescindible de la música, la cultura y la identidad uruguaya”.

Además de su vínculo con el Carbonero, la institución resaltó la trayectoria artística que convirtió a Rada en uno de los músicos uruguayos con mayor reconocimiento. “Llevó nuestra música más allá de fronteras y dejó una huella imborrable en varias generaciones, convirtiéndose en uno de los grandes exponentes de la cultura uruguaya”, sostuvo el comunicado.

Peñarol también hizo referencia específicamente a la relación del músico con la institución. Desde el club señalaron que lo recordaban “con especial afecto como reconocido socio e hincha de Peñarol, institución que también formó parte de su identidad”.

Minuto de silencio y aplausos en su memoria

Las muestras de reconocimiento comenzaron antes del clásico. Durante la sesión que la Asamblea Representativa celebró el jueves se realizó un minuto de silencio en memoria de Rada y posteriormente hubo aplausos para recordar su trayectoria.

El gesto se sumó a las diferentes expresiones de despedida que se sucedieron luego de conocerse la muerte del músico. Su identificación con Peñarol también estuvo presente durante el último adiós, donde pudieron observarse banderas y referencias a los colores del equipo que acompañó durante toda su vida.

El homenaje continuará este domingo dentro de la cancha. Los futbolistas del Carbonero vestirán la camiseta especialmente preparada para enfrentar a Nacional, mientras la imagen y el recuerdo del artista tendrán presencia en diferentes espacios vinculados al encuentro.

La pasión de Rubén Rada por Peñarol

La relación entre Rada y Peñarol trascendió su condición de simpatizante. Su pasión por el club fue una de las características que el propio artista manifestó públicamente durante su extensa trayectoria y terminó convirtiéndose en otra parte reconocible de su figura.

El músico desarrolló una carrera fundamental para la cultura popular uruguaya y se transformó en uno de los principales referentes del candombe. Su obra atravesó generaciones y alcanzó reconocimiento fuera de las fronteras de Uruguay, mientras mantuvo siempre presente su vínculo con sus raíces.

En ese recorrido, el Carbonero ocupó un lugar especial. De allí que la institución haya decidido utilizar uno de los acontecimientos deportivos de mayor trascendencia del país para recordar al músico pocos días después de su fallecimiento.