Adultos mayores en crisis: casi la mitad de los hogares no logra cubrir sus gastos, según la UCA

La situación económica de los adultos mayores empeoró en Argentina y la insuficiencia de ingresos alcanzó al 46% de los hogares con personas de 60 años o más durante 2024-2025. El indicador llegó al nivel más elevado del período comprendido entre 2017 y 2025 y mostró un incremento de cinco puntos porcentuales respecto de 2022-2023.

Los datos surgen del informe “Vivir y envejecer en contextos de desigualdad. Evolución de la subsistencia económica, el hábitat, la salud y el bienestar subjetivo en la población de 60 años y más (2017-2025)”, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA).

Las mayores dificultades se concentraron entre los sectores más vulnerables. En el estrato socioeconómico muy bajo, la insuficiencia de ingresos alcanzó al 71,1% de los hogares, lo que significa que en más de siete de cada diez casos el dinero disponible no resulta suficiente. Entre los sectores bajos, el problema afectó al 55,2%.

Creció la inseguridad alimentaria

El deterioro económico también tuvo consecuencias sobre el acceso a los alimentos. La inseguridad alimentaria entre las personas mayores pasó del 12,3% durante 2017-2019 al 18,4% en el período 2024-2025.

La desigualdad entre sectores socioeconómicos fue particularmente pronunciada. Mientras que entre las personas mayores del estrato medio alto la inseguridad alimentaria afectó al 1,1%, en el nivel socioeconómico muy bajo alcanzó al 39,1%.

De esta manera, según los datos del estudio, una persona mayor perteneciente al estrato muy bajo enfrenta un riesgo de inseguridad alimentaria más de 35 veces superior al registrado entre quienes integran el segmento medio alto.

Uno de cada cinco hogares dejó de pagar servicios

Otra consecuencia de las dificultades económicas quedó reflejada en el pago de los servicios públicos. El 21,3% de los hogares con personas mayores tuvo que dejar de pagar al menos un servicio por falta de dinero.

La problemática prácticamente se duplicó entre los sectores más vulnerables: en el estrato socioeconómico muy bajo llegó al 39,4%. Es decir, casi cuatro de cada diez hogares tuvieron dificultades económicas que los llevaron a postergar obligaciones vinculadas con servicios públicos.

Al mismo tiempo, el informe señaló que, pese a que el 71,1% de los hogares del estrato muy bajo presenta insuficiencia de ingresos, solamente el 42,4% recibe algún programa de transferencia o asistencia alimentaria.

Menor cobertura de programas de asistencia

La cobertura general de programas de transferencia o ayuda alimentaria entre hogares con personas mayores también mostró una reducción respecto de los niveles registrados durante la pandemia de coronavirus.

Durante ese período, la asistencia había alcanzado al 30,6% de los hogares. En 2024-2025, en cambio, descendió hasta el 26,8%.

A las dificultades económicas se sumaron los problemas habitacionales. El 11,8% de las personas mayores vive en inmuebles que no reúnen condiciones adecuadas, mientras que entre los sectores socioeconómicos más pobres el porcentaje trepa al 27,5%.

Uno de cada dos adultos mayores pobres carece de servicios esenciales

El déficit de acceso a servicios básicos como agua, gas o saneamiento afecta al 25,2% de la población mayor analizada. Una vez más, la situación empeora considerablemente cuando se observa a los sectores de menores recursos.

Entre las personas mayores pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo, las carencias de servicios esenciales alcanzan al 49,3%. Esto implica que prácticamente uno de cada dos integrantes de ese segmento presenta algún déficit de infraestructura básica en su hogar.

Los datos muestran así que las dificultades de ingresos no aparecen de manera aislada, sino que se combinan con problemas alimentarios, habitacionales y de acceso a servicios.

El 35% resignó atención médica o medicamentos

La salud constituye otra de las dimensiones en las que el informe detectó un fuerte deterioro. El 35,2% de los hogares con personas mayores postergó o directamente resignó atención médica o la compra de medicamentos debido a problemas económicos.

Se trata del porcentaje más alto de toda la serie analizada y representa un incremento de casi 10 puntos porcentuales frente al período 2022-2023. Entre los hogares pertenecientes al estrato socioeconómico muy bajo, la dificultad alcanzó al 55%.

Durante 2025, cerca del 74% de las personas mayores afiliadas utilizó PAMI para realizar consultas médicas, mientras que aproximadamente el 70% recurrió a la obra social para acceder a medicamentos.

Cómo evaluaron la cobertura de PAMI

El estudio también relevó la percepción de los afiliados respecto de las prestaciones recibidas. El 61,7% realizó una valoración positiva de la atención médica brindada.

La evaluación fue menor cuando se consultó específicamente por los medicamentos: solamente el 49,7% calificó positivamente esa cobertura.

Además, las valoraciones sobre las prestaciones disminuyeron entre los sectores socioeconómicos más vulnerables. El panorama general presentado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina muestra así un deterioro de las condiciones económicas de los adultos mayores, con consecuencias que alcanzan desde la alimentación y los servicios públicos hasta la vivienda y el acceso a la salud.