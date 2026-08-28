Obras sociales habilitadas para monotributistas: el listado que rige en septiembre

Los monotributistas que destinan parte de su cuota mensual a la cobertura médica deben seleccionar una entidad habilitada específicamente para recibir pequeños contribuyentes. De cara a septiembre de 2026, el registro reúne distintas obras sociales, mutuales y prestadoras entre las cuales pueden optar los integrantes del Régimen Simplificado.

Según informó Ámbito, el esquema funciona a partir de los cambios introducidos por el Decreto 955/2024 y alcanza tanto a quienes realizan una primera afiliación como a aquellos que pretenden cambiar de cobertura. La nómina es administrada por la Superintendencia de Servicios de Salud y puede sufrir modificaciones.

Por ese motivo, antes de iniciar una gestión, los monotributistas deben comprobar que la entidad elegida continúe incorporada al padrón. También resulta necesario verificar su disponibilidad de prestadores, clínicas y profesionales en la zona donde reside el afiliado.

Aporte obligatorio

El aporte obligatorio correspondiente al componente sanitario se deriva directamente hacia la entidad seleccionada.

Los beneficiarios también pueden incorporar integrantes del grupo familiar, aunque deben realizar los aportes adicionales establecidos para cada persona adherida.

Para quienes ya cuentan con cobertura y pretenden modificarla, el cambio puede realizarse una vez por año siempre que hayan permanecido al menos 12 meses en la entidad anterior. Cumplido ese período, la gestión puede realizarse mediante los canales de la Superintendencia.

Qué hacer si rechazan la afiliación

Las entidades incorporadas al padrón deben aceptar a los monotributistas en las condiciones establecidas por la normativa. De acuerdo con la información difundida, no pueden rechazar una afiliación por cuestiones vinculadas con edad, sexo, embarazo, enfermedades preexistentes o discapacidad.

Ante una negativa, el afiliado debe realizar inicialmente el reclamo ante la propia prestadora y conservar documentación, correos electrónicos, constancias y números de gestión que permitan acreditar el trámite realizado.

Si la respuesta no llega o resulta insatisfactoria, el caso puede ser presentado ante la Superintendencia de Servicios de Salud mediante los canales habilitados. El organismo podrá analizar las circunstancias del rechazo y determinar si corresponde ordenar la afiliación.

Recomiendan consultar el padrón antes del trámite

El registro no permanece necesariamente sin cambios durante todo el año, ya que una prestadora puede ser incorporada o dejar de estar habilitada por decisiones del organismo regulador. Por ese motivo, la consulta debe hacerse nuevamente antes de confirmar la opción.

Además de comprobar la habilitación, resulta necesario analizar la cartilla disponible en cada localidad, ya que la presencia de sanatorios, médicos, farmacias y centros de diagnóstico puede variar de acuerdo con cada cobertura.

De esta manera, los monotributistas que realicen una afiliación o cambio durante septiembre deberán elegir entre las entidades vigentes al momento de iniciar el procedimiento y posteriormente completar el alta ante la cobertura seleccionada.

El listado de entidades habilitadas

De acuerdo con el registro disponible para 2026, las opciones informadas son: