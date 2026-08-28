Obras sociales habilitadas para monotributistas: el listado que rige en septiembre

Quienes integran el Régimen Simplificado destinan parte de la cuota mensual al sistema médico, pero deben elegir entre las entidades inscriptas en el registro de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Los monotributistas que destinan parte de su cuota mensual a la cobertura médica deben seleccionar una entidad habilitada específicamente para recibir pequeños contribuyentes. De cara a septiembre de 2026, el registro reúne distintas obras sociales, mutuales y prestadoras entre las cuales pueden optar los integrantes del Régimen Simplificado.
Según informó Ámbito, el esquema funciona a partir de los cambios introducidos por el Decreto 955/2024 y alcanza tanto a quienes realizan una primera afiliación como a aquellos que pretenden cambiar de cobertura. La nómina es administrada por la Superintendencia de Servicios de Salud y puede sufrir modificaciones.
Por ese motivo, antes de iniciar una gestión, los monotributistas deben comprobar que la entidad elegida continúe incorporada al padrón. También resulta necesario verificar su disponibilidad de prestadores, clínicas y profesionales en la zona donde reside el afiliado.
Aporte obligatorio
El aporte obligatorio correspondiente al componente sanitario se deriva directamente hacia la entidad seleccionada.
Los beneficiarios también pueden incorporar integrantes del grupo familiar, aunque deben realizar los aportes adicionales establecidos para cada persona adherida.
Para quienes ya cuentan con cobertura y pretenden modificarla, el cambio puede realizarse una vez por año siempre que hayan permanecido al menos 12 meses en la entidad anterior. Cumplido ese período, la gestión puede realizarse mediante los canales de la Superintendencia.
Qué hacer si rechazan la afiliación
Las entidades incorporadas al padrón deben aceptar a los monotributistas en las condiciones establecidas por la normativa. De acuerdo con la información difundida, no pueden rechazar una afiliación por cuestiones vinculadas con edad, sexo, embarazo, enfermedades preexistentes o discapacidad.
Ante una negativa, el afiliado debe realizar inicialmente el reclamo ante la propia prestadora y conservar documentación, correos electrónicos, constancias y números de gestión que permitan acreditar el trámite realizado.
Si la respuesta no llega o resulta insatisfactoria, el caso puede ser presentado ante la Superintendencia de Servicios de Salud mediante los canales habilitados. El organismo podrá analizar las circunstancias del rechazo y determinar si corresponde ordenar la afiliación.
Recomiendan consultar el padrón antes del trámite
El registro no permanece necesariamente sin cambios durante todo el año, ya que una prestadora puede ser incorporada o dejar de estar habilitada por decisiones del organismo regulador. Por ese motivo, la consulta debe hacerse nuevamente antes de confirmar la opción.
Además de comprobar la habilitación, resulta necesario analizar la cartilla disponible en cada localidad, ya que la presencia de sanatorios, médicos, farmacias y centros de diagnóstico puede variar de acuerdo con cada cobertura.
De esta manera, los monotributistas que realicen una afiliación o cambio durante septiembre deberán elegir entre las entidades vigentes al momento de iniciar el procedimiento y posteriormente completar el alta ante la cobertura seleccionada.
El listado de entidades habilitadas
De acuerdo con el registro disponible para 2026, las opciones informadas son:
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)
- Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA)
- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC)
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA)
- Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
- Obra Social de la Prevención y la Salud
- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
- Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)
- Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)
- Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI)
- Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)
- Obra Social de Músicos (OSDEM)
- Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA)
- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)
- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM)
- Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT)
- Obra Social de Vareadores
- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR-OSVVRA)
- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)
- Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP)
- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)
- Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA)
- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA)
- Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur (OSMMEDT)
- Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA)
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM)
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)
- Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de
- Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
- Obra Social de Dirección (OSDO)
- Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
- Mutual Médica Concordia
- Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES)
- MET Córdoba S.A.
- Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)
- Administración Recursos para Salud S.A.
- Amsterdam Salud S.A.
- Privamed S.A.