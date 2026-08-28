El Museo de Bellas Artes cumple 100 años y lo celebra con muestras, música y un festival

REDACCIÓN ELONCE
El Museo de Bellas Artes celebra sus 100 años con una agenda especial que comienza este viernes y culmina el domingo con un festival. Autoridades detallaron a Elonce la restauración de la fachada y las actividades gratuitas previstas.
El Museo Provincial de Bellas Artes "Dr. Pedro E. Martínez" celebra sus 100 años con una serie de actividades culturales que comenzarán este viernes a las 20 y tendrán su momento central el domingo 30 de agosto, cuando se cumpla exactamente un siglo de la inauguración de su primera sede. La programación incluirá una muestra patrimonial, intervenciones artísticas, música y un festival en la calle frente al edificio de Buenos Aires 355, en Paraná.
El centenario también impulsó una restauración integral y puesta en valor de la fachada del museo, respetando las características patrimoniales del inmueble. Los trabajos se desarrollaron durante aproximadamente un mes e incluyeron tareas de consolidación, pintura y un nuevo sistema de iluminación.
Maia Rodríguez, directora de Museos y Patrimonio de Entre Ríos, explicó a Elonce que las acciones forman parte de un trabajo desarrollado durante todo el año. “Desde la Secretaría de Cultura hemos estado gestionando durante todo este año, en el marco de los 100 años del museo, una restauración integral y puesta en valor de la fachada del museo”, señaló.
Uno de los aspectos más visibles de la intervención fue la recuperación del tradicional color rosado del edificio. Rodríguez remarcó que, debido al carácter patrimonial del inmueble, las tareas debieron respetar las técnicas y características originales.
“El edificio es un edificio patrimonial, así que está a cargo del arquitecto Gabriel Terencio, que es el encargado del área de patrimonio de la Secretaría de Cultura, en el cual se respetan las técnicas originales, el color original de la fachada, que es el rodado, y no se cambia nada que cambie la estructura y la esencia del edificio”, explicó. A los trabajos se sumó una intervención lumínica realizada con la colaboración de Enersa.
“Un destello sostenido”, la muestra del centenario
Como parte de las celebraciones, este viernes a las 20 quedará inaugurada una nueva instancia de la exposición denominada “Un destello sostenido, una exposición para celebrar los 100 años del museo”.
Julia Acosta, coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes, explicó que el proyecto curatorial comenzó a presentarse durante marzo y fue incorporando diferentes etapas a lo largo del año. La propuesta que se conocerá este viernes constituye el tercer y último despliegue. Además, recordó que tanto el ingreso al museo como las actividades programadas son libres y gratuitas.
Una intervención para registrar la renovada fachada
Las propuestas continuarán el sábado con la participación del grupo Croquiseros Urbanos de Paraná, que realizará una acción gráfica especialmente vinculada con la puesta en valor del edificio.
“Ellos fueron invitados justamente por esta renovación del edificio para que puedan registrar esta nueva fachada que tenemos y algunas salas del museo”, explicó la coordinadora.
De esta manera, la restauración no solamente permitirá recuperar elementos históricos del inmueble, sino que también se convertirá en objeto de una nueva producción artística durante los festejos por el centenario.
Un festival en la calle para celebrar los 100 años
El momento central de las celebraciones llegará el domingo 30 de agosto, fecha en la que se cumplirán exactamente 100 años de la inauguración de la primera sede del Museo Provincial de Bellas Artes.
Para la ocasión se realizará un festival intervenciones artísticas entre las 15 y las 18. La calle frente al museo será cortada al tránsito para permitir el desarrollo de diferentes actividades e intervenciones artísticas destinadas a toda la comunidad.
La programación incluirá la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil Cunumí, perteneciente al programa de coros y orquestas de la Secretaría de Cultura, y un DJ estará encargado del cierre musical.
Reconocimiento a quienes formaron parte del museo
La celebración del centenario también tendrá un espacio dedicado a quienes participaron de la construcción de la historia institucional durante estas diez décadas.
En ese marco, el domingo se entregarán distinciones a exdirectores y exempleados que desarrollaron diferentes funciones en el Museo Provincial de Bellas Artes a lo largo de su trayectoria.
La propuesta buscará reunir pasado y presente de la institución, tanto a través de esos reconocimientos como mediante la exposición de parte del patrimonio artístico conservado por el museo.
Un patrimonio con reconocidos artistas
La muestra del centenario permitirá observar obras de artistas entrerrianos y de figuras destacadas del arte argentino. El proyecto curatorial surgió de un estudio realizado sobre la colección patrimonial del museo.
Entre los artistas mencionados por Acosta aparecen nombres vinculados con Paraná y otras localidades entrerrianas, como Nicolás Passarella, Pepe Jiménez, Mari Valente y Silvina Fontelles. A ellos se suman figuras de relevancia nacional.
“Después artistas reconocidos que no viven en la ciudad, que están fallecidos como Kenneth Kemble, Emilia Bertolé, tenemos un Quinquela Martín que la gente entra y se asombra porque es un patrimonio muy valioso que tenemos acá”, destacó.
La muestra podrá visitarse hasta octubre
Quienes no puedan participar de las actividades especiales de este fin de semana tendrán otras oportunidades para recorrer la exposición, ya que permanecerá habilitada hasta mediados de octubre.
El Museo Provincial de Bellas Artes está ubicado en Buenos Aires 355. Habitualmente abre de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20; los sábados de 9 a 12 y de 16 a 19; y los domingos de 9 a 12.
“Todas estas actividades son abiertas a la comunidad, así que están todos invitados. Nos encantaría que nos acompañen, sobre todo el domingo que es el festival”, convocó Acosta ante Elonce.
Así, después de un año atravesado por diferentes actividades conmemorativas, el Museo Provincial de Bellas Artes llegará este domingo a sus 100 años de historia con su fachada restaurada, parte de su patrimonio nuevamente exhibido y una celebración abierta a la comunidad en pleno centro de Paraná.