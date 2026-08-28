Video: amenazó a dos empleadas y robó un drugstore en Paraná

El delincuente irrumpió durante la madrugada, arrinconó a las trabajadoras y vació la caja registradora. Las cámaras del comercio registraron toda la secuencia. Horas después fue detenido.
En los primeros minutos de este viernes se registró un violento robo en un drugstore de la ciudad de Paraná, cuando un hombre ingresó al comercio, amenazó a las dos empleadas que se encontraban trabajando y se apoderó del dinero de la caja registradora. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Según pudo saber Elonce, el asalto ocurrió pasadas las 1 en un conocido comercio ubicado en la zona de calles Andrés Pazos y Ferré. De acuerdo con la secuencia registrada por las cámaras, el delincuente entró al local y rápidamente intimidó a las trabajadoras. Las obligó a retroceder y las arrinconó en un sector del negocio. Mientras permanecían apartadas, el hombre se dirigió hacia el lugar donde estaba la caja registradora.
Las empleadas indicaron que el malviviente portaba un elemento similar a un arma blanca, con el cual las amenazó y sustrajo aproximadamente $150.000 en efectivo y un teléfono celular, para luego retirarse del lugar.
Desde el negocio lamentaron lo ocurrido y remarcaron la violencia de la situación que debieron atravesar las dos trabajadoras durante el asalto.
Las empleadas no resultaron heridas, aunque quedaron afectadas por el momento vivido.
La secuencia quedó registrada en video
Todo el robo fue captado por las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento.
Luego del asalto, los encargados dieron aviso a la Policía.
El mensaje difundido desde el comercio
Tras el episodio, desde el lugar expresaron su preocupación por la violencia con la que actuó el delincuente y, principalmente, llevaron tranquilidad sobre el estado de las trabajadoras.
“Más allá de la impotencia (...) hay que agradecer que las chicas están bien, queda el susto y lo material es lo de menos”, expresaron al compartir las imágenes del asalto.
Quedó detenido
Desde la policía confirmaron a Elonce que personal de Comisaría Octava, en conjunto con Comisaría Segunda y la División 911, logró aprehender al delincuente en inmediaciones de Cortada 3 y Eloísa Paniagua, donde el sospechoso intentó evadir al personal policial.
Tras ser demorado, se logró recuperar un teléfono celular, una mochila y dinero en efectivo, elementos relacionados con el hecho investigado.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, fue trasladado a Alcaldía.