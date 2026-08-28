Maratón solidaria de La Delfina: habrá tres distancias y lo recaudado será para Así Basta

REDACCIÓN ELONCE
La maratón solidaria de La Delfina tendrá su quinta edición el domingo 6 de septiembre en la Sala Mayo. Mayda Cresto contó a Elonce que habrá recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros. Lo recaudado será destinado a la Asociación Civil Así Basta.
La maratón solidaria de La Delfina tendrá su quinta edición el próximo domingo 6 de septiembre en la Sala Mayo de Paraná, con tres alternativas para participar: una caminata recreativa de tres kilómetros y carreras de cinco y diez kilómetros. Este año, lo recaudado será destinado a la Asociación Civil Así Basta, organización dedicada a la prevención y visibilización del abuso sexual contra niños y adolescentes y al acompañamiento de víctimas y covíctimas.
La convocatoria comenzará a las 8, cuando los participantes podrán concentrarse en el lugar y recorrer los stands que acompañarán la actividad. La largada está prevista para las 9 y los interesados todavía tienen tiempo para realizar la inscripción previamente a través de las redes sociales de la Asociación La Delfina.
La presidenta de La Delfina, Mayda Cresto, junto a integrantes de Así Basta, Inés Barsanti y Cecilia Chávez, brindaron detalles de la iniciativa. “Estamos muy contentos porque ya empezamos a transitar la última semana organizativa, con muchas actividades, con muchos nervios, pero bueno, acompañados con la gente de la asociación, que en esta oportunidad es la asociación que se va a beneficiar con lo que nosotros logremos recaudar de este evento solidario que hacemos ya por quinta vez”, expresó Cresto a Elonce.
Tres kilómetros para caminar y carreras de 5 y 10 kilómetros
La propuesta busca incorporar tanto a corredores habituales como a quienes simplemente quieran participar de una actividad recreativa y solidaria. Por ese motivo, habrá tres recorridos con diferentes niveles de exigencia.
“Tenemos como siempre las tres opciones, todo aquel que le gusta caminar, los 3 km para recorrer toda la costanera. Y bueno, y por supuesto la carrera de 5 km y la de 10 km competitiva, con el recorrido que hacemos siempre, que a todo el mundo le gusta, que recorremos todo el Parque Nuevo”, detalló Cresto.
Antes de la largada habrá una entrada en calor a cargo de Andrea Sanfilippo, de gimnasio Taian. Además, diferentes empresas e instituciones instalarán stands en el sector de Sala Mayo como parte de las actividades previstas durante la jornada.
Cómo realizar la inscripción
Cresto remarcó que quienes quieran participar deberán anotarse previamente. El enlace para completar el procedimiento está disponible en los perfiles de Instagram y Facebook de la Asociación La Delfina.
“Ahí en el perfil ustedes tienen el enlace directo a la página web, muy fácil para inscribirse. Es importante hacer el pago y mandar el comprobante. Ahí está todo escrito para que lo hagan correctamente”, explicó.
La presidenta de la entidad recordó que el aporte de los corredores resulta fundamental para sostener la organización de la maratón y concretar su finalidad solidaria. “Como vemos es una maratón solidaria, entonces el aporte que cada uno hace, cada corredor hace, es lo que a nosotros nos permite organizar este evento”, señaló.
Lo recaudado será destinado a Así Basta
En esta quinta edición, la institución beneficiaria será la Asociación Civil Así Basta. Inés Barsanti explicó a Elonce que los fondos contribuirán, entre otras acciones, a organizar una jornada prevista para noviembre en el marco del Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes.
“Nosotros como asociación estamos muy agradecidos y comprometidos con esta actividad porque nos ayuda a visibilizar la temática del abuso, nos ayuda en la organización de una jornada que estamos programando para el 19 de noviembre”, manifestó Barsanti.
La integrante de Así Basta destacó que se trata de una organización sin fines de lucro y que desarrolla sus actividades desde hace más de una década. “El trabajo de la asociación es comprometido, silencioso. Llevamos 11 años de trabajo”, señaló.
Prevención y acompañamiento a víctimas
Barsanti explicó que la asociación trabaja fundamentalmente en la prevención y también acompaña a víctimas y covíctimas, especialmente durante las primeras instancias de los procesos que pueden derivar en una denuncia judicial.
“Nosotros lo que hacemos es prevención, acompañamiento a las personas, a las víctimas y a las covíctimas de este flagelo que es el abuso sexual”, afirmó. La organización surgió en 2015 a partir de un grupo de mujeres que comenzó a realizar actividades de concientización mediante afiches y distribución de material informativo.
Con el paso del tiempo se incorporaron nuevos integrantes y profesionales que aportaron diferentes herramientas. Actualmente, además del acompañamiento, realizan talleres en escuelas, clubes e instituciones religiosas que solicitan capacitación y mantienen vínculos de trabajo con diferentes organismos.
“Romper el silencio”
Cecilia Chávez, también integrante de Así Basta, valoró especialmente que una actividad deportiva permita colocar la protección de las infancias dentro de la agenda pública y generar nuevos espacios para hablar sobre una problemática que, consideró, continúa siendo difícil de abordar socialmente.
“Para nosotros tener estos espacios donde aunque sean por ahí pequeños, pero que podamos poner esto en agenda y que hablemos y que esto es un trabajo colectivo. El tema de la protección de las infancias es colectivo y es una responsabilidad de todos”, expresó.
En ese sentido, remarcó que la visibilización constituye una herramienta de prevención. “Entonces es fundamental para nosotros visibilizarlo y esto es parte de la prevención, hablarlo. Como decimos siempre, uno de nuestros lemas es romper el silencio”, sostuvo Chávez.
Una quinta edición que ya se instaló en la agenda
Desde La Delfina destacaron que la maratón fue creciendo desde su primera edición y que actualmente existen corredores que esperan cada año la confirmación de la fecha. La iniciativa cuenta también con acompañamiento de diferentes empresas, instituciones y organismos que colaboran con la logística.
Cresto destacó especialmente el apoyo de la Municipalidad de Paraná para la utilización del espacio público y agradeció a los patrocinadores que permiten desarrollar la propuesta. Los participantes recibirán además una remera especialmente diseñada para esta edición, inspirada en elementos relacionados con el río Paraná, las aves, el agua y la costanera.
La convocatoria será, entonces, para el domingo 6 de septiembre en Sala Mayo. La concentración comenzará a las 8 y la largada será a las 9, con opciones de tres, cinco y diez kilómetros. “A toda la comunidad de Paraná, a todos aquellos que quieran sumarse, están todavía a tiempo de inscribirse”, invitó Cresto ante Elonce, con la expectativa de que la quinta edición vuelva a combinar actividad física, participación comunitaria y solidaridad.