Abrió una cuenta de OnlyFans para pagar sus deudas, quiso dejarla y le exigieron USD 3.500

Una trabajadora de la salud de 34 años abrió una cuenta de OnlyFans para intentar pagar las deudas que había acumulado, pero la experiencia terminó con presiones y mensajes intimidatorios luego de que decidiera abandonar la plataforma. Asegura que una agencia internacional llegó a exigirle USD 3.500 como compensación por finalizar el vínculo.

La protagonista fue identificada con el nombre ficticio de Melany para preservar su identidad. Se desempeñaba como técnica en hemoterapia en una ciudad del sur argentino y explicó que sus dificultades económicas habían comenzado durante 2025, después de mudarse sola y afrontar diferentes gastos.

Con el paso de los meses, comenzó a pagar únicamente el mínimo de su tarjeta de crédito y los intereses incrementaron progresivamente la deuda. Aunque contaba con un empleo estable, aseguró que sus ingresos resultaban insuficientes para cubrir todos los compromisos mensuales.

La búsqueda de una alternativa para obtener ingresos

En medio de esa situación, Melany comenzó a observar en las redes sociales publicaciones de personas que presentaban a OnlyFans como una alternativa para conseguir importantes ingresos económicos.

“Una conocida le iba bien. También veía a otras chicas que en las redes muestran viajes y cómo viven por ese trabajo y me tenté”, relató.

Fue así que decidió crear una cuenta. Poco después fue contactada por una agencia de Buenos Aires y, debido a que había expresado su intención de no producir contenido para el público argentino, fue derivada hacia una firma internacional.

Según contó, firmó un contrato por seis meses sin analizar detenidamente sus condiciones. “Firmé casi sin leer, la verdad”, reconoció posteriormente al reconstruir lo ocurrido.

El vínculo con una agencia internacional

A partir de entonces comenzó a producir contenido siguiendo las indicaciones que recibía de los representantes de la agencia. Con el paso del tiempo, aseguró que las exigencias aumentaron y que comenzó a sentirse incómoda con las condiciones de trabajo.

La cuenta era administrada de manera compartida, aunque, según sostuvo la joven, desde la empresa le pedían que dejara la gestión principalmente en sus manos. De esa manera, afirmó que desconocía parte de las conversaciones que mantenían con los suscriptores utilizando su identidad.

“Ellos se hacían pasar por mí para mandar mensajes con los clientes”, explicó.

Durante todo el período en el que mantuvo el vínculo, Melany señaló que recibió aproximadamente 300 dólares y que la agencia retenía el 70% de los ingresos generados.

La situación comenzó a generarle un fuerte malestar. Mientras continuaba trabajando normalmente en el hospital y realizando sus guardias, mantenía en reserva ante familiares y conocidos lo que estaba haciendo para obtener ingresos adicionales.

La decisión de abandonar OnlyFans

Finalmente, decidió contarle la situación a su hermana, quien estudiaba Abogacía. Tras conversar con ella, resolvió cerrar la cuenta y poner fin a su relación con la agencia.

Sin embargo, aseguró que a partir de ese momento comenzaron las presiones para que respetara el contrato firmado o pagara una compensación económica.

“Comenzaron los mensajes intimidatorios, cada vez más violentos. Me exigían que cumpla mi contrato, que ellos habían invertido mucha plata en mí. Me pedían USD 3.500 a modo de compensación por las pérdidas que les generé”, describió.

La joven decidió no responder y dejó de revisar las comunicaciones provenientes de la empresa.

Algunos de los mensajes, según relató, reclamaban que retomara el contacto y cumpliera con las obligaciones que supuestamente había asumido al firmar el acuerdo.

Volvió a vivir con su madre y buscó otro trabajo

Mientras atravesaba el conflicto, sus dificultades económicas continuaron. Al no poder afrontar el alquiler, regresó a vivir a la casa de su madre.

También comenzó a trabajar temporalmente como conductora de una aplicación de viajes para generar ingresos adicionales y poder cancelar las deudas acumuladas con la tarjeta de crédito.

Paralelamente, inició terapia para afrontar las consecuencias que le dejó la experiencia. La joven explicó que todavía atravesaba un proceso de recuperación y que una de sus principales preocupaciones estaba relacionada con el destino del material que había producido.

Durante el vínculo con la agencia había grabado 12 videos y, tras cerrar su cuenta, aseguró que desconocía dónde estaban almacenados o si continuaban circulando.

A partir de lo ocurrido, Melany cuestionó la imagen de éxito económico que muchas veces se muestra en las redes sociales alrededor de este tipo de plataformas.

“No crean todo lo que ven en las redes sobre lo maravilloso que es el mundo de OnlyFans”, expresó al relatar su experiencia a Infobae.