Caso Loan: nuevos testimonios complican a “El Americano” y revelan cómo se presentaba ante los investigadores

Nicolás Soria, conocido como “El Americano”, quedó nuevamente en el centro de la escena durante el juicio por la desaparición de Loan Peña. Este jueves, cuatro integrantes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Policía Federal Argentina (PFA) brindaron testimonios sobre distintos procedimientos realizados en el hotel Despertar Iberá, de la localidad correntina de 9 de Julio.

Los efectivos Federico Cabrera, Natanael Escobar, Natalia Verón Gómez y Lucas Matías González aportaron detalles sobre los movimientos registrados en el establecimiento donde se alojaron los acusados de integrar la denominada “Banda del hotel”.

Uno de los testimonios que generó mayor impacto fue el de Natanael Escobar. Según relató ante el tribunal, cuando le pidió a Soria que se identificara, el acusado habría respondido que pertenecía a Interpol y que ninguna autoridad podía exigirle documentación porque, según sus dichos, tenía “un jefe que estaba por encima de todos”.

Escobar también señaló que Soria comenzó hablándole en inglés, aunque posteriormente, cuando arribaron efectivos de Prefectura, pasó a comunicarse en español.

El relato cobró especial relevancia luego de que, durante la jornada anterior, una testigo afirmara que Soria se presentaba como integrante de la DEA. A ese antecedente se sumó la declaración del agente de la Policía Federal Lucas Matías González, quien coincidió con los aspectos centrales relatados por los prefectos.

Qué declaró Soria y cuál es su situación en el caso Loan

Soria permanece detenido e imputado por su presunta participación en maniobras destinadas a entorpecer la investigación por la desaparición de Loan Peña, ocurrida en junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes.

El acusado es señalado por la fiscalía como uno de los integrantes de la llamada “Banda del hotel”, un grupo de diez personas que habría llegado a la localidad días después de la desaparición del niño bajo la fachada de una fundación.

Según la hipótesis de la acusación, el grupo habría realizado distintas acciones que podrían haber desviado o dificultado la investigación. Sin embargo, los testimonios y demás elementos incorporados durante el juicio deberán ser analizados por el tribunal antes de establecer responsabilidades.

Cómo continúa el juicio por la desaparición de Loan

La ronda de declaraciones continuará la próxima semana con nuevos integrantes de Prefectura Naval.

El miércoles deberán declarar José Gerardo Alfonzo, Carlos Javier Cuevas, Matías Emanuel Ramírez y Gonzalo Sebastián Abendaño. Al día siguiente está previsto que brinden testimonio Matías Agustín Fernández, Belén Nazarena Acosta, Vanina Soledad Escobar y María Isabel González.

Los testimonios forman parte de la prueba que deberá ser valorada por el tribunal junto con el resto de las evidencias incorporadas al debate oral para determinar qué ocurrió con Loan y cuál fue el verdadero rol de cada uno de los acusados.