Caso Loan: la Justicia descartó que haya sido víctima de trata de personas

La jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo sobreseyó a ocho personas investigadas por el delito de trata con fines de explotación en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en Corrientes.

La resolución alcanzó a María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi y Francisco Amado Méndez. Algunos estuvieron presentes en el último almuerzo en el que fue visto el niño.

La magistrada sostuvo que transcurrió ampliamente el plazo desde que se dictó la falta de mérito contra los acusados, en diciembre de 2024, sin que se incorporaran elementos capaces de sostener una imputación por trata de personas.

Por qué se descartó la hipótesis de trata

La posibilidad de que Loan hubiese sido captado por una red de trata surgió durante los primeros días de la investigación. Esa hipótesis motivó que la causa dejara la Justicia provincial y pasara al fuero federal el 24 de junio de 2024.

Sin embargo, durante casi dos años de investigación no se encontraron indicios sobre la intervención de una organización dedicada a la captación o explotación de personas. También fueron descartadas otras líneas vinculadas con el crimen organizado, el narcotráfico o una posible venganza familiar.

El fallo no significa que la Justicia considere que el niño simplemente se perdió. Pozzer Penzo sostuvo que lo sucedido en el paraje El Algarrobal “no fue accidental” y afirmó que “el fin de sustraer al menor y ocultarlo está acreditado”. Precisamente, esos hechos son analizados en el debate oral que continúa en Corrientes.

El juicio por la desaparición de Loan continúa

Siete de las ocho personas sobreseídas por trata permanecen sometidas a juicio ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes por la presunta sustracción y ocultamiento del niño. La excepción es Méndez, quien había recuperado la libertad en julio de 2024.

La decisión también sobreseyó a Benítez, Ramírez y Millapi por el delito de abandono de persona. No obstante, la resolución fue comunicada al tribunal para que sea incorporada al proceso oral, sin modificar las acusaciones que actualmente se encuentran bajo análisis.

Durante la audiencia número 20 declaró el sargento Orlando Cáceres, quien señaló que el excomisario Walter Maciel tuvo en su poder el libro de guardia de la dependencia policial entre el 13 y el 14 de junio de 2024. Además, mencionó presuntas diferencias entre los horarios reales y los que debían quedar registrados sobre las primeras actuaciones.

La búsqueda de Loan permanece activa

La jueza dispuso que continúen las tareas del Comando Unificado Conjunto Corrientes, las alertas internacionales de Interpol y las publicaciones del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

También seguirá abierto el legajo delegado al Ministerio Público Fiscal para analizar nuevas denuncias, testimonios o datos relacionados con el posible paradero del niño. La recompensa oficial de $20 millones para quienes aporten información útil continúa vigente.

Loan desapareció cuando tenía cinco años después de almorzar en la casa de su abuela Catalina Peña, ubicada en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio. A más de dos años del hecho, todavía se desconoce dónde está y qué ocurrió después de que fuera visto por última vez.