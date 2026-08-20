Investigadores de la Policía Federal afirmaron que a Loan Peña “se lo llevaron”

Dos investigadores de la Policía Federal coincidieron en que Loan Peña no se alejó por sus propios medios del lugar donde desapareció en 2024.
Dos investigadores de la Policía Federal Argentina (PFA) coincidieron en señalar que a Loan Peña “se lo llevaron” de las inmediaciones de la casa de su abuela, donde el niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. Las afirmaciones surgieron durante una nueva jornada del juicio por la desaparición del menor en Corrientes.
El comisario de la Policía Federal Marcelo Daniel Román sostuvo ante el tribunal que, de acuerdo con su experiencia y con los elementos que fueron incorporados a la investigación, Loan “no pudo trasladarse solo desde la zona del naranjal”, ubicada en cercanías de la vivienda de su abuela Catalina Peña.
Se refirió, además, a las distintas líneas que fueron evaluadas durante la pesquisa. En ese sentido, explicó que “la hipótesis del accidente” fue una de las posibilidades que adquirió relevancia a partir de las pruebas reunidas en la causa.
La hipótesis del accidente
Román indicó que Macarena Peña, hija de Laudelina Peña, fue la primera persona que mencionó la posibilidad de que hubiera ocurrido un accidente, según consignó la agencia Noticias Argentinas.
Durante su declaración, el comisario también aportó detalles sobre el análisis realizado a los teléfonos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los involucrados en la causa.
De acuerdo con su testimonio, los investigadores detectaron una relación previa entre ambos y el entonces comisario Walter Maciel. Además, señaló que en los dispositivos aparecieron registros fotográficos en los que los tres figuraban juntos.
“Se lo llevaron”
En la misma jornada declaró Maximiliano Aciares, integrante del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal, quien coincidió con la apreciación realizada por Román acerca de lo ocurrido con el niño.
Consultado específicamente sobre qué pudo haber sucedido con Loan, Aciares fue categórico: “Se lo llevaron”, afirmó ante el tribunal.
Sin embargo, el investigador aclaró que otras posibilidades continuaron formando parte del análisis. Ante una pregunta sobre un eventual accidente, sostuvo que “no se descarta esa hipótesis”.
Reprogramaron otro testimonio
Por otra parte, durante la audiencia se resolvió reprogramar la declaración de Ramón Dupuy, luego de que los integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes hicieran lugar a un planteo contra la modalidad prevista para recibir su testimonio.
El abogado Rodolfo Baqué, representante legal de Elizabeth Cutaia, había presentado un recurso para evitar que Dupuy declarara mediante videoconferencia.
Argumentó que a través de esa modalidad “se pierde espontaneidad” en el testimonio y planteó, además, que “podrían dictarle las respuestas”. A partir de la presentación, la declaración prevista mediante Zoom fue rechazada y deberá ser reprogramada.
La desaparición de Loan Peña ocurrió el 13 de junio de 2024, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela, en la localidad correntina de 9 de Julio. Desde entonces, la investigación atravesó distintas hipótesis y derivó en una causa judicial que busca determinar qué ocurrió con el niño y establecer las responsabilidades de los acusados.