Una bala impactó en una vivienda durante una balacera en el barrio Macarone

El incidente ocurrió esta mañana y la vivienda estaba vacía

Fuentes policiales confirmaron a Elonce que una bala ingresó a una vivienda sobre calle Bolívar, en el barrio Macarone, e impactó en una pared. El incidente ocurrió durante la mañana de este domingo.

El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre las cortadas 4 y 5, en jurisdicción de la Comisaría Octava. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el disparo se produjo en medio de una balacera registrada en la zona.

Imagen de archivo

El proyectil atravesó la ventana de la vivienda y terminó impactando en un sector del interior de la casa. Se trata precisamente del lugar donde la propietaria suele sentarse habitualmente.

El proyectil ingresó durante una balacera

Según trascendió, la mujer no se encontraba en ese sector de la vivienda cuando ocurrió el disparo. Esa circunstancia evitó que el impacto pudiera alcanzarla, ya que la trayectoria de la bala terminó justamente en un espacio de uso habitual dentro del domicilio.

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El episodio generó preocupación entre los vecinos del barrio Macarone, debido a que el enfrentamiento armado ocurrió en una zona habitada y uno de los proyectiles terminó ingresando directamente a una vivienda particular.

Tras el aviso al 911, personal de la Comisaría Octava se trasladó hasta el lugar para resguardar la escena y comenzar con las primeras actuaciones relacionadas con el hecho.

Investigan quiénes participaron del enfrentamiento

Los efectivos aguardaban la intervención de la División Criminalística, que debía realizar el relevamiento correspondiente, levantar rastros y avanzar en la búsqueda del proyectil que atravesó la ventana.

La investigación apunta a determinar cómo se produjo la balacera, quiénes participaron y desde dónde fue efectuado el disparo que terminó impactando contra la vivienda.

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Por el momento, las autoridades trabajan para establecer la identidad de los involucrados en el enfrentamiento armado y las circunstancias que rodearon el episodio ocurrido durante la mañana de este domingo en calle Bolívar.