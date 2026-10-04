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Policiales Investigan las circunstancias del fallecimiento

Hallaron a un hombre sin vida en la vía pública en Gualeguaychú

Un hombre de 75 años fue encontrado sin vida junto a una bicicleta sobre el boulevard Martínez. La Policía intervino tras el aviso de vecinos y la Fiscalía solicitará las cámaras de seguridad de la zona.

4 de Octubre de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Archivo Elonce.

Un hombre de 75 años fue encontrado sin vida junto a una bicicleta sobre el boulevard Martínez. La Policía intervino tras el aviso de vecinos y la Fiscalía solicitará las cámaras de seguridad de la zona.

Un hombre de 75 años fue hallado sin vida en la vía pública en Gualeguaychú durante la mañana de este domingo. El cuerpo estaba tendido sobre el asfalto del boulevard Martínez, entre Urquiza y San Martín, y junto a él se encontraba una bicicleta.

 

 

El hallazgo se produjo poco después de las 10:30. Vecinos de la zona advirtieron la situación y dieron aviso a la Policía, que intervino a través de efectivos de la Comisaría Sexta.

 

Ante la presencia del hombre tendido sobre la calzada, los agentes solicitaron la intervención de Emergencias del hospital. Un médico que llegó al lugar constató que el hombre no presentaba signos vitales.

 

Investigan las circunstancias

 

La víctima tenía 75 años y estaba domiciliada en el barrio 348 de Gualeguaychú. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, se habría movilizado en bicicleta antes de ser encontrado sobre el asfalto.

 

Tras la constatación del fallecimiento, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que se realicen las actuaciones correspondientes, precisó Máxima Online.

 

La Fiscalía interviniente solicitará las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, con el objetivo de reconstruir qué ocurrió antes del hallazgo y determinar las circunstancias del fallecimiento.

Temas:

Muerte Gualeguaychú
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