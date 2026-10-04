Hallaron a un hombre sin vida en la vía pública en Gualeguaychú

Un hombre de 75 años fue hallado sin vida en la vía pública en Gualeguaychú durante la mañana de este domingo. El cuerpo estaba tendido sobre el asfalto del boulevard Martínez, entre Urquiza y San Martín, y junto a él se encontraba una bicicleta.

El hallazgo se produjo poco después de las 10:30. Vecinos de la zona advirtieron la situación y dieron aviso a la Policía, que intervino a través de efectivos de la Comisaría Sexta.

Ante la presencia del hombre tendido sobre la calzada, los agentes solicitaron la intervención de Emergencias del hospital. Un médico que llegó al lugar constató que el hombre no presentaba signos vitales.

Investigan las circunstancias

La víctima tenía 75 años y estaba domiciliada en el barrio 348 de Gualeguaychú. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, se habría movilizado en bicicleta antes de ser encontrado sobre el asfalto.

Tras la constatación del fallecimiento, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que se realicen las actuaciones correspondientes, precisó Máxima Online.

La Fiscalía interviniente solicitará las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, con el objetivo de reconstruir qué ocurrió antes del hallazgo y determinar las circunstancias del fallecimiento.