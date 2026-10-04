Rosario del Tala: secuestraron drogas, dinero y un arma tras tres allanamientos

Dos personas fueron detenidas tras tres allanamientos en Rosario del Tala, donde la Policía de Entre Ríos secuestró estupefacientes, más de un millón y medio de pesos, teléfonos celulares, una balanza electrónica, elementos utilizados para el fraccionamiento y un arma de fuego.

Los procedimientos se realizaron durante la noche del sábado 4 de octubre y la madrugada del domingo, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.

Como resultado de las diligencias, dos personas quedaron detenidas y otras fueron identificadas. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

Despliegue policial

Las medidas fueron ejecutadas por efectivos de la División Drogas Peligrosas Tala, con apoyo táctico de la Guardia Especial. También participaron agentes de las Divisiones Drogas Peligrosas y Guardias Especiales de las Jefaturas Departamentales Gualeguay y Uruguay.

El operativo se desarrolló de manera coordinada para dar cumplimiento a las órdenes judiciales dispuestas en el marco de la investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos permitieron reunir distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza electrónica y materiales vinculados al fraccionamiento de sustancias.

Intervención de la Justicia

La investigación y los allanamientos se llevaron adelante bajo las directivas del Juzgado de Garantías de Rosario del Tala, a cargo de la jueza Silvina Graciela Cabrera.

En las diligencias también intervino la Fiscalía en turno, encabezada por la fiscal Emilce Reynoso, quien dispuso las medidas correspondientes luego de los resultados obtenidos durante los procedimientos.