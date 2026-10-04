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Policiales Investigación por disparos

Intentaron escapar de un operativo en Paraná, pero fueron detectados por drones: uno quedó detenido

El procedimiento se realizó en calle Pringles, a partir de episodios ocurridos en la zona de Tacuarí y Vicente del Castillo. También se retiraron teléfonos y equipos de video. Otras personas quedaron vinculadas a la causa y dos adolescentes fueron trasladados a Minoridad.

4 de Octubre de 2026
Elementos secuestrados.
Elementos secuestrados.

El procedimiento se realizó en calle Pringles, a partir de episodios ocurridos en la zona de Tacuarí y Vicente del Castillo. También se retiraron teléfonos y equipos de video. Otras personas quedaron vinculadas a la causa y dos adolescentes fueron trasladados a Minoridad.

Un hombre quedó detenido durante un allanamiento en una vivienda de calle Pringles, en Paraná, donde encontraron un revólver, 55 gramos de cocaína y dispositivos electrónicos. La intervención se realizó en el marco de una investigación por disparos.

 

Los hechos que dieron origen a la causa ocurrieron en la zona de las calles Tacuarí y Vicente del Castillo. A partir de esos episodios, se dispusieron allanamientos para buscar elementos relacionados con la investigación.

 

 

Según informó la Policía, durante el ingreso a la propiedad varias personas intentaron cerrar el portón y salir por los fondos. En ese momento, un adulto y un adolescente fueron observados mientras arrojaban un arma y sustancias hacia el terreno vecino.

 

Qué encontraron en la vivienda

 

El arma recuperada era un revólver calibre .38 largo, cromado, que tenía cinco cartuchos y una vaina utilizada. También se encontraron 55 gramos de cocaína, según el detalle del procedimiento realizado en Paraná.

 

Entre los elementos retirados había un equipo de grabación de video con su cable de alimentación, cuatro cámaras digitales y siete teléfonos celulares. Todos fueron considerados de interés para la causa.

 

 

El descarte hacia la propiedad lindera quedó registrado mediante drones utilizados durante la intervención. La información proporcionada no precisa a quién pertenecían el arma, la droga o los dispositivos electrónicos encontrados.

 

Las medidas dispuestas por la fiscalía

 

Cinco adultos fueron identificados y quedaron vinculados a una investigación por venta de drogas en pequeña escala. Uno de ellos, señalado por haber arrojado el arma y la sustancia, fue detenido por disposición de la fiscalía y trasladado a la Alcaidía.

Dos adolescentes fueron llevados a la División Minoridad. Para uno de ellos también se ordenó una prueba destinada a detectar posibles residuos de disparo, sin que se hayan informado sus resultados.

 

La investigación en Paraná deberá determinar la participación de las personas involucradas y la relación de los elementos encontrados con los episodios de disparos que motivaron los allanamientos. Hasta el momento, no se difundieron conclusiones sobre ese vínculo.

Temas:

allanamiento drones Paraná
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