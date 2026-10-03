Operativos policiales en localidad entrerriana: secuestraron un auto y aprehendieron a un hombre

Dos procedimientos policiales se concretaron este sábado en Villaguay y terminaron con el secuestro de un vehículo y la aprehensión de un hombre por desobediencia judicial.

El primero de los operativos estuvo a cargo de personal de la Sección Judiciales de la Jefatura Departamental Villaguay, que realizó un allanamiento y registro domiciliario en inmediaciones de Mitre y Belgrano, en el marco de una investigación por una presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay

La medida había sido ordenada por la autoridad judicial competente y tuvo resultado positivo. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un automóvil Ford EcoSport, que quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Investigación por una prueba de velocidad

La causa está vinculada a una presunta conducta que habría generado una situación de peligro para la vida o integridad física de personas mediante una prueba de velocidad o destreza con un vehículo automotor sin la debida autorización.

A partir de la medida judicial, el rodado fue formalmente secuestrado y quedó bajo disposición de la autoridad interviniente mientras avanza la investigación destinada a esclarecer las circunstancias del hecho.

El procedimiento fue ejecutado por personal policial de la Sección Judiciales, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Justicia.

Aprehendieron a un hombre por desobediencia

En otro procedimiento realizado durante la tarde del sábado en Villaguay, personal de la Sección Comando Radioeléctrico fue comisionado a un lugar ante un requerimiento relacionado con el incumplimiento de una medida judicial vigente.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay

Al llegar, los efectivos constataron la presencia de un hombre de 36 años, sobre quien pesaba una prohibición de acercamiento.

Ante esta situación, los policías procedieron a su inmediata aprehensión y comunicaron lo ocurrido a la Fiscalía interviniente. Desde la Fiscalía se dispuso y ratificó el procedimiento, por lo que el hombre quedó a disposición de la Justicia.

Ambas intervenciones se desarrollaron durante la jornada del sábado y estuvieron vinculadas a distintas actuaciones judiciales en curso en la ciudad de Villaguay.