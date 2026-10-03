Operativos policiales en localidad entrerriana: secuestraron un auto y aprehendieron a un hombre

Los uniformados realizaron un allanamiento por una investigación vinculada a una prueba de velocidad y secuestró una Ford EcoSport. En otro procedimiento, aprehendieron a un hombre de 36 años por incumplir una prohibición de acercamiento.
Dos procedimientos policiales se concretaron este sábado en Villaguay y terminaron con el secuestro de un vehículo y la aprehensión de un hombre por desobediencia judicial.
El primero de los operativos estuvo a cargo de personal de la Sección Judiciales de la Jefatura Departamental Villaguay, que realizó un allanamiento y registro domiciliario en inmediaciones de Mitre y Belgrano, en el marco de una investigación por una presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal.
La medida había sido ordenada por la autoridad judicial competente y tuvo resultado positivo. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un automóvil Ford EcoSport, que quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.
Investigación por una prueba de velocidad
La causa está vinculada a una presunta conducta que habría generado una situación de peligro para la vida o integridad física de personas mediante una prueba de velocidad o destreza con un vehículo automotor sin la debida autorización.
A partir de la medida judicial, el rodado fue formalmente secuestrado y quedó bajo disposición de la autoridad interviniente mientras avanza la investigación destinada a esclarecer las circunstancias del hecho.
El procedimiento fue ejecutado por personal policial de la Sección Judiciales, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Justicia.
Aprehendieron a un hombre por desobediencia
En otro procedimiento realizado durante la tarde del sábado en Villaguay, personal de la Sección Comando Radioeléctrico fue comisionado a un lugar ante un requerimiento relacionado con el incumplimiento de una medida judicial vigente.
Al llegar, los efectivos constataron la presencia de un hombre de 36 años, sobre quien pesaba una prohibición de acercamiento.
Ante esta situación, los policías procedieron a su inmediata aprehensión y comunicaron lo ocurrido a la Fiscalía interviniente. Desde la Fiscalía se dispuso y ratificó el procedimiento, por lo que el hombre quedó a disposición de la Justicia.
Ambas intervenciones se desarrollaron durante la jornada del sábado y estuvieron vinculadas a distintas actuaciones judiciales en curso en la ciudad de Villaguay.