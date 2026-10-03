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La policía secuestró marihuana durante un procedimiento en Villaguay

El procedimiento se realizó durante una recorrida preventiva en calle Caseros. Un hombre fue identificado y tenía tres envoltorios con marihuana entre sus pertenencias.

3 de Octubre de 2026
El hombre quedó imputado por tenencia de estupefacientes
El hombre quedó imputado por tenencia de estupefacientes Foto: Jefatura Departamental Villaguay

El procedimiento se realizó durante una recorrida preventiva en calle Caseros. Un hombre fue identificado y tenía tres envoltorios con marihuana entre sus pertenencias.

Personal policial secuestró 16,8 gramos de marihuana durante un procedimiento realizado este sábado por la mañana en calle Caseros, en Villaguay. El operativo se inició durante una recorrida preventiva y derivó en la identificación de un hombre que se encontraba junto a una motocicleta.

 

Efectivos de la Sección Grupo Especial observaron al individuo junto al rodado estacionado. Al momento de identificarlo, el hombre arrojó una llave entre unos escombros ubicados en las inmediaciones de la motocicleta, situación que motivó una intervención preventiva.

 

Durante el control, los uniformados encontraron entre sus pertenencias tres envoltorios que contenían una sustancia vegetal de características similares a la marihuana.

Confirmaron que se trataba de marihuana

 

Ante el hallazgo, se dio intervención a personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Villaguay, que realizó las pruebas correspondientes sobre la sustancia secuestrada.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay
Foto: Jefatura Departamental Villaguay

 

Los análisis permitieron establecer que se trataba de marihuana, con un peso total de 16,8 gramos de sustancia vegetal compacta.

 

Tras el procedimiento, los efectivos informaron la situación al fiscal de turno, quien dispuso el inicio de actuaciones prevencionales por tenencia simple de estupefacientes.

 

Además, el hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental Villaguay para realizar su correcta identificación, según las disposiciones adoptadas por la autoridad judicial interviniente.

Foto: Jefatura Departamental Villaguay
Foto: Jefatura Departamental Villaguay

Intervinieron distintas áreas policiales

 

El procedimiento se desarrolló en el marco de las tareas de prevención que lleva adelante la Policía en distintos sectores de Villaguay.

 

En el operativo participaron efectivos de la División Operaciones y Seguridad Pública y de la División Drogas Peligrosas, además del personal de la Sección Grupo Especial que intervino inicialmente en calle Caseros.

 

El secuestro de la sustancia quedó incorporado a las actuaciones iniciadas por la presunta tenencia simple de estupefacientes.

Temas:

marihuana secuestro Villaguay
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