Tres paranaenses permanecen detenidos en Israel tras una pelea en un boliche

Tres paranaenses detenidos en Israel permanecen privados de su libertad desde hace casi un mes en la ciudad de Eilat, luego de un episodio de violencia ocurrido en un boliche. Se trata de tres hermanos oriundos de Paraná, identificados como Pablo, Misael y Amado De Bueno.

Según información obtenida por Policiales y Judiciales, los hermanos habrían protagonizado una pelea en el interior del local nocturno, durante la cual varias personas resultaron agredidas. Entre las personas lesionadas se encontraría una mujer policía, quien habría sufrido heridas y la pérdida de una pieza dental.

(Policiales y Judiciales)

El hecho es investigado actualmente por las autoridades de Israel. Hasta el momento, no trascendieron oficialmente los cargos formulados ni la situación procesal de cada uno de los tres detenidos, por lo que se aguardan precisiones sobre el avance de la causa.

La situación de los tres hermanos

Siempre de acuerdo con lo informado por Policiales y Judiciales, Pablo De Bueno es vendedor y una de las caras visibles de una empresa conocida ubicada en Villa Hernandarias. En tanto, Misael registraría antecedentes judiciales en Paraná, según trascendió. Amado completa el grupo de los tres hermanos que permanecen detenidos en Eilat.

Las autoridades israelíes les exigirían el pago de una suma millonaria en el marco de la situación judicial que atraviesan.

La exigencia económica estaría vinculada con la posibilidad de acceder a una medida que permita modificar las condiciones de detención mientras continúa la investigación. No obstante, no se conocieron oficialmente detalles sobre el monto requerido ni las condiciones establecidas por la Justicia israelí.

La familia busca reunir el dinero

Ante esta situación, los familiares de los tres entrerrianos estarían realizando distintas gestiones para reunir el dinero solicitado por las autoridades. El objetivo sería afrontar la suma requerida para lograr una medida alternativa a la prisión efectiva.

Según pudo saber este medio, la pareja de uno de los detenidos estaría intentando reunir el dinero mediante la venta de un inmueble. La intención sería utilizar esos fondos para solicitar que se le conceda prisión domiciliaria mientras aguarda nuevas definiciones de la Justicia de Israel.

Por el momento, los tres hermanos continúan detenidos en Eilat y la causa permanece bajo investigación de las autoridades de ese país. No se informaron oficialmente nuevas resoluciones judiciales respecto de su situación procesal, por lo que se aguardan actualizaciones que permitan conocer cómo continuará el proceso.