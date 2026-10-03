Recuperaron 10 animales vacunos que habían sido denunciados como robados

Un total de 10 animales vacunos que habían sido denunciados como sustraídos días atrás fueron recuperados en un procedimiento realizado en la zona rural de Villa Domínguez, departamento Villaguay. El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría local, junto a efectivos de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Villaguay.

Las actuaciones comenzaron a partir de un aviso sobre la presencia de los animales en un establecimiento de la zona. A raíz de esta situación, los efectivos llevaron adelante tareas de campo y averiguaciones entre productores rurales para determinar su procedencia y establecer quién era su propietario.

En el marco de un operativo preventivo conjunto, el personal policial logró localizar a una persona que acreditó la propiedad de los 10 vacunos, los cuales habían sido denunciados como robados desde otro establecimiento rural ubicado en colonia San Gregorio.

De acuerdo con lo informado, los animales habrían sido retirados del campo luego de que se produjera un corte en el alambrado perimetral.

Verificaron las marcas y la documentación

Para confirmar la procedencia de los bovinos, los efectivos realizaron controles de marcas, documentación y otros elementos identificatorios. Estas verificaciones permitieron establecer que los animales coincidían con los denunciados y determinar su legítima propiedad.

Como resultado del procedimiento, la Policía logró recuperar los 10 vacunos y dio intervención a la autoridad judicial competente. Además, las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía interviniente, que continuará con la investigación.

El operativo fue realizado de manera coordinada entre la Comisaría de Villa Domínguez y la Dirección de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Villaguay, en el marco de las tareas preventivas e investigativas destinadas a esclarecer delitos en establecimientos rurales.