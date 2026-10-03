El Contrafestejo celebra 25 años en Paraná con comparsas, batucadas y memoria

REDACCIÓN ELONCE
El Contrafestejo celebrará sus 25 años el sábado 10 de octubre en Plaza San Miguel, desde las 16. La jornada incluirá una ceremonia de inicio y un desfile de comparsas y batucadas, sin escenario para priorizar el recorrido colectivo.
El Contrafestejo celebrará sus 25 años el sábado 10 de octubre en Plaza San Miguel de Paraná, con una jornada que comenzará a las 16 y tendrá como eje el desfile de comparsas, baterías y agrupaciones de distintas ciudades.
La organización anunció que este año no habrá escenario, con el objetivo de priorizar el desfile, al que definieron como “el alma y espíritu del encuentro”. La propuesta volverá a reunir música, tambores y expresiones culturales en el espacio público.
“Los esperamos a todos para encontrarnos alrededor del fuego sagrado y dar inicio a una jornada de disfrute y memoria”, expresaron desde la organización al anunciar la edición aniversario.
Una jornada de memoria y celebración
Según explicaron, el Contrafestejo busca recordar el último día de libertad de los pueblos de este territorio antes de la conquista, además de celebrar las raíces originarias y afrodescendientes y las expresiones culturales que atravesaron generaciones.
“Una vez más contrafestejamos, recordamos el último día de libertad de los pueblos de este territorio antes de la conquista, celebramos nuestras raíces originarias y afrodescendientes, que han sabido resistir a través del tambor”, señalaron.
La convocatoria invitó a participar de una jornada pensada para ocupar las calles “con amor, paz, respeto y goce”.
La programación
La actividad comenzará a las 16 con la ceremonia de inicio. A las 16:45 se realizará la apertura de cátedras de la Escuela de Artes y Música.
A partir de las 17, está previsto el desfile de comparsas y baterías, que contará con la participación de:
Candombe Rejunte.
Batería Imperial.
Comparsa Merlyn.
La Castillo, de Santa Fe.
Bololó Afrosamba.
Puro Swing.
Candombe Transfeminista.
Candombe Hormiga, de Rosario.
La organización destacó que el desfile tendrá un lugar central en esta edición aniversario y convocó a la comunidad a acompañar la propuesta.
Cómo colaborar
Quienes quieran contribuir con la realización del encuentro podrán realizar un aporte voluntario. Además, habrá una rifa cuyo premio será una remera de la edición número 25.
También se podrá adquirir la remera oficial del 25° Contrafestejo, cuyo valor fue establecido en $35.000.
Para conocer más detalles sobre las formas de colaboración y las actividades previstas, la organización indicó que la información estará disponible a través de sus redes sociales.