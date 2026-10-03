Tráiler de “Messi y los gigantes”: cómo será la nueva serie animada de fantasía deportiva

La nueva serie animada “Messi y los gigantes”, producida ejecutivamente por Lionel Messi, fue presentada oficialmente esta semana y llegará de manera global a Disney+ en 2027. La producción combinará fantasía, aventura y fútbol a través de la historia de un niño que deberá enfrentarse a gigantes para regresar a su hogar.

La presentación se realizó durante San Diego Comic-Con Málaga, en España, donde la serie tuvo un adelanto ante más de 3.000 fanáticos reunidos en el Hall M.

Una aventura en un mundo de gigantes

La historia seguirá a Leo, un niño de 12 años que quedará atrapado en una realidad alternativa dominada por gigantes.

Para poder regresar a su hogar, deberá participar en batallas de alto riesgo similares al fútbol, en las que se utilizarán poderosas “esferas”. A lo largo de la aventura, tendrá que enfrentarse a gigantes legendarios y buscar la manera de restaurar los reinos fracturados de Iko.

Leo tendrá además una particularidad que lo diferenciará del resto de los personajes: no podrá utilizar los poderes de ese universo para mejorar su juego.

🎬⚽ | Disney+ presentó un adelanto de “Messi and the Giants”, la nueva serie animada de fantasía y deportes con Lionel Messi como productor ejecutivo. La historia sigue a Leo, un niño de 12 años que queda atrapado en una realidad paralela dominada por gigantes y deberá abrirse… — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 2, 2026

Por ese motivo, deberá recurrir a sus propias habilidades y apoyarse en elpara superar los desafíos que se presenten.

Las voces y la música

Durante la presentación también se confirmó que el actor argentino Milo Burgess-Webb será quien le ponga voz a Leo, el protagonista de la serie.

Además, el cantante cordobés Luck Ra formará parte de la producción e interpretará “Vamos, Vamos, Vamos”, la canción original de Messi y los gigantes, publicó La Voz del Interior.

Una producción con Messi como productor ejecutivo

La serie tendrá como productores ejecutivos a Kurt Mueller, Bryan Korn, Lacey Stanton y Guy Toubes, por Sony Pictures Television; Afo Verde, por Sony Music Latin Iberia; y Tom Mackay y Sergi Reitg, por Sony Music Vision.

También figurarán como productores ejecutivos Lionel Messi Cuccittini y Jorge Messi Pérez, mientras que la animación estará a cargo de Atlantis Animation.

Messi y los gigantes tendrá su estreno global en Disney+ durante 2027, con una propuesta que buscará combinar el universo del fútbol con una historia de fantasía y aventura protagonizada por un niño que deberá confiar en sus propias capacidades para superar un mundo lleno de desafíos.