Proponen modernizar y unificar la regulación de taxis, remises y plataformas en Gualeguaychú

Los concejales Maximiliano Lesik y Micaela Rodríguez presentaron un proyecto de ordenanza para actualizar las normas que regulan taxis, remises y servicios contratados por aplicaciones. La iniciativa también propone crear un Registro Único Municipal de Transporte Individual de Pasajeros.
Los concejales Maximiliano Lesik y Micaela Rodríguez presentaron este viernes un proyecto de ordenanza que busca actualizar y unificar la regulación del transporte individual de pasajeros en Gualeguaychú. La iniciativa propone incluir en un mismo marco normativo a taxis, remises y servicios contratados mediante plataformas electrónicas o aplicaciones digitales.
La propuesta apunta a adaptar la normativa municipal a los cambios tecnológicos que transformaron las formas de solicitar, contratar, pagar y calificar estos servicios, y establecer reglas comunes para las distintas modalidades de transporte.
Qué establece el proyecto
El proyecto plantea que la incorporación de nuevas tecnologías para contratar viajes no debe implicar la eliminación de responsabilidades ni de los controles sobre los prestadores, los vehículos y las condiciones en las que se traslada a los pasajeros.
En ese sentido, propone un marco integral y tecnológicamente neutral, con el objetivo de incorporar herramientas de innovación sin dejar de lado las competencias municipales en materia de transporte, seguridad vial y defensa de los usuarios.
Entre los principios contemplados se encuentran la seguridad de pasajeros y conductores, la habilitación municipal, la identificación y trazabilidad de los viajes, la transparencia en la contratación y en la determinación de los precios, la accesibilidad, la inclusión y la protección de los datos personales.
La iniciativa establece un conjunto de condiciones mínimas de seguridad y calidad para todas las modalidades, sin desconocer las particularidades de taxis, remises y servicios contratados a través de plataformas digitales.
Habilitaciones, seguros y controles
El proyecto también busca ordenar las condiciones en las que se desarrolla la actividad, mediante requisitos para titulares, conductores, vehículos, agencias y empresas de plataformas.
Entre las exigencias comunes previstas se incluyen la habilitación municipal, los seguros correspondientes, las inspecciones, la capacitación y la identificación de quienes prestan el servicio.
De esta manera, la propuesta plantea un marco de requisitos para las distintas modalidades de transporte individual de pasajeros que operan dentro del ejido municipal.
Derechos para los usuarios
En relación con los pasajeros, la iniciativa contempla una serie de derechos, entre ellos recibir un servicio seguro, conocer previamente la tarifa o el precio estimado, identificar el vehículo y al conductor, obtener un comprobante del viaje y trasladarse en condiciones adecuadas de higiene y seguridad.
Además, prevé mecanismos para que los usuarios puedan presentar reclamos y denuncias.
En el caso de los viajes contratados mediante plataformas, estas deberán informar antes del inicio del recorrido la identidad del conductor, los datos del vehículo y su dominio, el precio estimado o la tarifa aplicable y los medios disponibles para realizar reclamos.
Un Registro Único Municipal
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Registro Único Municipal de Transporte Individual de Pasajeros, que reuniría información sobre titulares, vehículos, conductores, agencias, plataformas, licencias y habilitaciones.
Según lo planteado en la iniciativa, esta herramienta permitiría fortalecer la trazabilidad y los controles de la actividad, al facilitar la identificación del titular de cada vehículo, quién lo conduce, qué licencia posee y bajo qué modalidad presta el servicio.
La propuesta presentada por Lesik y Rodríguez busca, de este modo, establecer criterios comunes para el transporte individual de pasajeros en Gualeguaychú, con independencia de la tecnología utilizada para contratar los viajes, y garantizar condiciones de seguridad, transparencia y protección para quienes utilizan estos servicios.