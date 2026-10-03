Dos incendios en viviendas movilizaron a bomberos y policías en Paraná

Un principio de incendio en calle Juan Vives movilizó este sábado a la Policía y a Bomberos. El viernes, otra vivienda se incendió en barrio Libertad, donde los rescatistas pusieron a resguardo a un hombre de 80 años. En ambos casos hubo daños materiales, pero no se registraron heridos.
Un principio de incendio en una vivienda ubicada sobre calle Juan Vives movilizó este sábado a efectivos policiales y a una dotación de Bomberos, luego de un llamado de alerta al 911.
Al llegar al lugar, los policías constataron que el fuego afectaba a una propiedad construida de material y con techo de chapa. Ante la situación, solicitaron la intervención de Bomberos, que desplegó un operativo y trabajó hasta lograr sofocar las llamas.
Al momento del siniestro, la vivienda se encontraba sin moradores, por lo que no hubo personas heridas ni lesionadas. Los daños fueron únicamente materiales.
Las autoridades investigan las causas que originaron el incendio.
Incendio en una vivienda de barrio Libertad
El viernes, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná intervino en un incendio desatado en una vivienda de calle Gobernador Emilio Duportal, en barrio Libertad.
Al arribar, los rescatistas realizaron las tareas necesarias para controlar el fuego y evitar que se propagara por la propiedad, una vivienda de dos plantas. Además, pusieron a resguardo a un hombre de 80 años que reside en el lugar.
Una vez extinguido el fuego, los bomberos llevaron adelante tareas de enfriamiento y prevención para evitar una posible reignición.
Según se informó, el incendio se habría originado en la planta alta, donde el hombre vive solo en una habitación. De acuerdo con las primeras versiones, antes del siniestro habría dejado un calefactor encendido y una pava calentándose en un anafe, para luego acostarse a dormir.
El recalentamiento de los elementos habría provocado el inicio del fuego, que afectó principalmente el techo de la habitación.
Tras completar las tareas de extinción y prevención, los bomberos dejaron el lugar en condiciones seguras para el propietario y los vecinos de la zona. No se registraron personas heridas.