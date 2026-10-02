Boca Juniors goleó 3-0 a Unión y estiró su invicto a 16 partidos

REDACCIÓN ELONCE
El Xeneize se impuso en la Bombonera con un gol de Lautaro Di Lollo y un doblete de Leonel Flores. El equipo de Rodolfo Arruabarrena sumó tres puntos importantes y continúa en la pelea por el liderazgo de la Tabla Anual.
Boca Juniors venció 3-0 a Unión de Santa Fe este viernes por la noche en la Bombonera, por una nueva fecha del torneo, y extendió a 16 partidos su racha invicta. Lautaro Di Lollo abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que Leonel Flores, quien ingresó en el complemento, convirtió por duplicado para sellar la goleada del Xeneize.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena dominó buena parte del encuentro y logró imponer condiciones ante un rival al que le costó generar situaciones claras de peligro. Con este resultado, Boca sumó tres puntos que le permiten mantenerse en la disputa por los primeros puestos de la Tabla Anual.
Di Lollo abrió el marcador en la Bombonera
Boca tomó la iniciativa desde el comienzo y buscó lastimar a Unión con aproximaciones por los costados. Miguel Merentiel tuvo una oportunidad tras un centro de Sebastián Villa, pero no logró conectar la pelota dentro del área. Más tarde, Santiago Ascacíbar probó con un remate que se fue por el costado externo de la red.
El conjunto santafesino intentó responder, aunque encontró dificultades para acercarse con peligro al arco defendido por Leandro Brey. Mauro Luna Diale, surgido de las divisiones inferiores de Boca, tuvo una de las primeras aproximaciones del Tatengue con un derechazo que se fue desviado.
A los 22 minutos, el Xeneize consiguió romper el cero. Tras un tiro libre, Lautaro Di Lollo se impuso en el juego aéreo y conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la red para establecer el 1-0. Con la ventaja, Boca manejó el desarrollo y se fue al descanso con el resultado a su favor.
Leonel Flores ingresó y marcó por duplicado
En el inicio del segundo tiempo, Unión realizó una modificación con el ingreso de Lucas Menossi por Joaquín Mosqueira, mientras que Boca continuó buscando ampliar la diferencia. Alan Velasco estuvo cerca con un remate cruzado que pasó a centímetros del palo izquierdo de Matías Mansilla.
El equipo local mantuvo el control de la pelota y generó nuevas aproximaciones. Ascacíbar tuvo una ocasión clara luego de una buena combinación entre Velasco y Villa, pero su remate terminó en el cuerpo del arquero visitante. Más tarde, el propio mediocampista volvió a ganar de cabeza, aunque su intento se fue por encima del travesaño.
A los 60 minutos, Arruabarrena dispuso un triple cambio: Leonel Flores, Carlos Palacios y Enner Valencia ingresaron en lugar de Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel. La modificación le dio nuevas alternativas al ataque de Boca y, con el correr de los minutos, el juvenil terminó siendo determinante.
A los 79 minutos, Flores recibió un centro de Leandro Lozano dentro del área, controló la pelota y enganchó hacia el medio para hacerse espacio. Luego sacó un derechazo que venció a Mansilla y puso el 2-0 para el Xeneize.
Boca cerró la goleada y prolongó su invicto
Con el resultado en contra, Unión no logró encontrar respuestas para inquietar a Brey. Boca, en cambio, siguió generando peligro y tuvo otra oportunidad en los pies de Enner Valencia, quien quedó mano a mano con Mansilla, pero el arquero evitó el tanto.
En tiempo de descuento, a los 91 minutos, Leonel Flores volvió a aparecer para establecer el 3-0 definitivo. El juvenil recibió por el sector izquierdo, se perfiló hacia el centro y sacó un remate preciso que se convirtió en un golazo y desató el festejo en la Bombonera.
De esta manera, Boca Juniors consiguió una victoria contundente frente a Unión, estiró a 16 encuentros su invicto y se mantiene en la pelea por la cima de la Tabla Anual. En paralelo, Independiente Rivadavia se imponía ante Gimnasia de La Plata en Mendoza durante el primer tiempo, un resultado que incidía en la disputa por el liderazgo.