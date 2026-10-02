Cuándo se festeja el Día de la Madre 2026 en Argentina y por qué se celebra en octubre

El Día de la Madre 2026 en Argentina se celebrará el domingo 18 de octubre. Como ocurre cada año, la fecha no permanece fija en el calendario, ya que la tradición establece que el festejo se realice durante el tercer domingo de octubre.

La jornada reúne a familias de todo el país y también representa una de las fechas de mayor movimiento para comercios, restaurantes y otros rubros vinculados con los festejos. A diferencia de un feriado, el Día de la Madre no es una jornada no laborable establecida en el calendario nacional.

Por qué el Día de la Madre se celebra en octubre en Argentina

La elección de octubre tiene un origen vinculado con una celebración de la Iglesia Católica.

En 1931, el papa Pío XI estableció el 11 de octubre como el día de la Divina Maternidad de María, en referencia al 1.500° aniversario del Concilio de Éfeso, realizado en el año 431 y en el que se reconoció a María como Madre de Dios.

Durante la presidencia de José Félix Uriburu, Argentina adoptó esa referencia para establecer una celebración civil dedicada a las madres. Con el paso de los años, la costumbre quedó consolidada en el tercer domingo de octubre.

Por ese motivo, la fecha cambia todos los años y puede ubicarse entre el 15 y el 21 de octubre. En 2026, los domingos de octubre serán los días 4, 11, 18 y 25, por lo que el festejo tendrá lugar el 18 de octubre.

Por qué en otros países el Día de la Madre se festeja en mayo

La fecha varía según la historia y las tradiciones de cada país. Una de las celebraciones modernas más difundidas surgió en Estados Unidos a partir de la iniciativa de Anna Jarvis, quien impulsó un día dedicado a homenajear a las madres.

En 1914, el presidente estadounidense Woodrow Wilson oficializó el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre. Con el tiempo, esa fecha fue adoptada por numerosos países.

La propia Jarvis terminó cuestionando el creciente carácter comercial que adquirió la celebración y criticó a quienes, según sostuvo, habían transformado el homenaje en una oportunidad de negocios.

Cuándo se celebra el Día de la Madre en otros países

Aunque mayo es el mes más utilizado a nivel internacional, no existe una única fecha para esta celebración.

Segundo domingo de mayo: es la modalidad adoptada por países como Estados Unidos, Brasil, Chile, Alemania, Japón y Austria.

Primer domingo de mayo: España celebra el Día de la Madre durante el primer domingo del mes.

8 de marzo: en algunos países de Europa del Este, la celebración quedó vinculada al Día Internacional de la Mujer.

21 de marzo: varios países árabes, entre ellos Egipto, Líbano, Marruecos y Arabia Saudita, celebran el Día de la Madre coincidiendo con el inicio de la primavera en el hemisferio norte.