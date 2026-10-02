Certificado Único de Discapacidad: quiénes deben renovarlo en octubre de 2026

El Certificado Único de Discapacidad es necesario para acceder a distintos derechos y prestaciones. En octubre de 2026, hay que revisar la fecha de actualización y conocer qué documentación se necesita para realizar el trámite.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento oficial que acredita la discapacidad en todo el territorio argentino y permite acceder a distintos derechos y prestaciones contemplados por la legislación vigente. En octubre de 2026, quienes tengan que actualizarlo deben verificar la fecha correspondiente y reunir la documentación solicitada por la Junta Evaluadora Interdisciplinaria.
El trámite para obtener o actualizar el Certificado Único de Discapacidad es gratuito y la evaluación está a cargo de una Junta Evaluadora Interdisciplinaria. El procedimiento y la documentación pueden variar de acuerdo con el tipo de discapacidad, por lo que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dispone de una consulta oficial para conocer los requisitos específicos de cada caso.
Además, el CUD puede presentarse en formato digital a través de Mi Argentina. El documento digital tiene la misma validez legal, vigencia y eficacia que el certificado en papel.
Quiénes deben actualizar el CUD durante 2026
Uno de los puntos importantes para octubre es revisar el año que figura como fecha original de vencimiento o actualización del certificado. La ANDIS estableció mediante la Resolución 2520/2024 una prórroga de un año para los CUD cuya fecha de actualización original correspondía a 2025 y que no habían tenido prórrogas anteriores.
Esto significa que los certificados cuyo vencimiento o actualización original estaba previsto para cualquier fecha de 2025 mantienen su vigencia hasta la misma fecha de 2026. Por ejemplo, si el CUD tenía como fecha de actualización octubre de 2025, la prórroga se extiende hasta octubre de 2026.
En cambio, los certificados que habían sido prorrogados por sus vencimientos originales de 2022, 2023 o 2024 no recibieron una nueva extensión mediante la Resolución 2520/2024. La norma estableció que esos certificados debían ser actualizados durante 2025.
Qué documentación pueden solicitar
Para iniciar una actualización es importante contar con la documentación médica correspondiente. La información oficial señala que, entre los documentos comunes a las distintas discapacidades, pueden requerirse el DNI, el certificado médico actualizado con diagnóstico completo, informes de los profesionales que atienden a la persona y estudios médicos recientes. También pueden solicitarse documentos específicos según el tipo de discapacidad.
El certificado médico actualizado no debe tener una antigüedad mayor a seis meses, de acuerdo con la guía oficial. En determinados casos también pueden requerirse estudios complementarios realizados recientemente y otra documentación vinculada con la situación particular de la persona.
Por eso, antes de solicitar el turno es recomendable consultar los requisitos específicos correspondientes al tipo de discapacidad y a la jurisdicción donde se realizará la evaluación. La plataforma oficial permite seleccionar el trámite de renovación y conocer qué documentación presentar.
Cómo realizar el trámite
El procedimiento comienza con la consulta de los requisitos para la renovación y la identificación de la Junta Evaluadora Interdisciplinaria correspondiente. La evaluación determina si corresponde la emisión o actualización del Certificado Único de Discapacidad.
Una vez reunida la documentación, la persona debe concurrir al turno asignado con los informes y estudios solicitados. La evaluación es interdisciplinaria y tiene como objetivo determinar la situación de discapacidad conforme a los criterios establecidos por la normativa vigente.
El trámite es gratuito y no tiene costo para la persona solicitante. Además, la legislación establece que el CUD puede emitirse con o sin fecha de vencimiento, de acuerdo con los criterios establecidos por la ANDIS.
Cuándo puede emitirse sin vencimiento
Desde la implementación de la Ley 27.711 se estableció que el Certificado Único de Discapacidad puede expedirse con o sin fecha de vencimiento. La ANDIS definió criterios específicos para determinar cuándo corresponde emitirlo sin vencimiento.
Entre los criterios establecidos se encuentran las personas que, al momento de la evaluación, ya cuentan con dos certificados de discapacidad y mantienen un perfil de funcionamiento constante; personas mayores de 60 años que mantienen sus estructuras y funciones corporales en condiciones constantes durante al menos cinco años; y quienes requieren equipamiento o dispositivos de uso permanente para preservar funciones vitales.
La emisión sin vencimiento no significa que la situación no pueda actualizarse. La normativa contempla la posibilidad de solicitar una actualización si se produce un cambio en el perfil de funcionamiento de la persona con discapacidad.