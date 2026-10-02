Alumnos entrerrianos representarán a la provincia en una muestra internacional de tecnología y robótica

Alumnos de 6° grado de la Escuela Primaria N°66 “República Oriental del Uruguay” de Concordia representarán a Entre Ríos en la 5° Muestra Internacional de Tecnología, Ingeniería y Robótica (MITR), que se realizará los días 8 y 9 de octubre de 2026 en la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires.

Los estudiantes llegarán al encuentro con “ECOLUZ – Lámparas ecológicas”, un proyecto que propone reutilizar focos LED en desuso para transformarlos en lámparas y, de esta manera, combinar creatividad, innovación y cuidado del ambiente.

La iniciativa fue presentada en la X Feria Internacional de Ambiente EcoCiencias, desarrollada en Concordia durante junio de 2026. A partir de esa participación y del trabajo realizado por los alumnos, el proyecto obtuvo el pase para participar de la muestra internacional.

Una propuesta basada en la reutilización

El proyecto ECOLUZ busca dar una segunda oportunidad a materiales que podrían convertirse en residuos. A través de la transformación de focos LED en desuso, los alumnos trabajan sobre la importancia de reutilizar y reciclar como herramientas concretas para reducir la cantidad de desechos.

La propuesta también apunta a incorporar hábitos responsables desde el ámbito escolar, al tiempo que permite que los estudiantes desarrollen conocimientos vinculados con la tecnología y la innovación.

La participación en la 5° MITR permitirá que los alumnos compartan su experiencia con estudiantes de otras instituciones y conozcan otros proyectos vinculados con la tecnología, la ingeniería y la robótica.

Desde la comunidad educativa destacaron que el viaje constituye “una valiosa oportunidad para compartir sus conocimientos, mostrar su proyecto, intercambiar experiencias con otros estudiantes y demostrar que desde la escuela también se pueden generar propuestas innovadoras para contribuir al cuidado del ambiente”.

Buscan recaudar fondos para el viaje

Para concretar el traslado hasta Rojas, la comunidad educativa de la Escuela N°66 lleva adelante distintas actividades destinadas a recaudar fondos. El objetivo es reunir el dinero necesario para cubrir los pasajes, la alimentación y otros gastos vinculados con la participación de los alumnos en la muestra.

Actualmente se encuentran a la venta pizzas prelistas como una de las alternativas para colaborar con el viaje. También se reciben donaciones a través del alias ecoluz.rou

“Cada aporte, por pequeño que sea, significa una ayuda enorme para que estos estudiantes puedan vivir esta experiencia y representar a nuestra provincia”, expresaron desde la comunidad educativa.

La docente responsable del proyecto es Matilde Zapata, quien acompaña a los estudiantes en esta experiencia que llevará el trabajo realizado en una escuela de Concordia a una muestra de alcance internacional.