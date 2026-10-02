Autoridades destacaron el impacto del Rally Argentino en Diamante y Valle María: “Esperamos más de 25.000 personas”

La séptima fecha del Rally Argentino se convirtió en un importante atractivo turístico y deportivo para Diamante, Valle María y la región. Durante la jornada, autoridades provinciales y municipales destacaron el impacto que genera la competencia y el movimiento que provoca en las localidades.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, remarcó que este tipo de acontecimientos permiten cumplir con dos objetivos centrales: generar actividad económica y mostrar los atractivos de Entre Ríos.

“Este tipo de eventos o eventos de esta talla nos permiten dos grandes objetivos que el gobernador siempre marca. Por un lado, la generación de empleo. Este tipo de organización genera muchísimo empleo para los entrerrianos”, sostuvo.

En ese sentido, Colello también destacó el impacto turístico de la competencia y la posibilidad de mostrar la provincia ante visitantes de distintos puntos del país.

“Es poner otra vez a Entre Ríos, en nuestras ciudades, en este caso a Diamante y Valle María, en la vidriera de vuelta. Que la gente tenga excusas para venir a conocer nuestras riquezas, nuestros paisajes, nuestros atardeceres”, expresó.

El funcionario provincial estimó que más de 25.000 personas disfrutarán del evento durante el fin de semana y destacó la participación de corredores internacionales.

“Esperamos que en el transcurso de este fin de semana disfruten de este evento más de 25.000 personas. Compiten más de 30 corredores internacionales”, señaló Colello.

Valle María: “Generamos una actividad económica y difundimos nuestras bondades”

El intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, explicó que ambos municipios trabajaron de manera conjunta.

“Cada uno preparando sus caminos, su recorrido, la infraestructura de nuestras localidades y también preparando a nuestra gente para brindar los servicios”, explicó.

El jefe comunal señaló que la llegada de visitantes también genera una fuerte demanda en los sectores vinculados al turismo.

“Los alojamientos, la gastronomía, está todo con mucha demanda”, afirmó.

Para Sokolovsky, la competencia no solamente representa un espectáculo deportivo, sino también una oportunidad para mostrar los atractivos de la región durante todo el año.

“Generamos una actividad económica, un movimiento y a la vez difundimos nuestras bondades, todo lo que tenemos en nuestra región, en nuestras ciudades para ofrecerle todo el año al turista”, sostuvo.

Además, destacó la cobertura de medios nacionales y su impacto en la promoción turística.

“Nos permiten mostrar a nuestra región y a Entre Ríos a nivel nacional. Bueno, eso después vuelve en turismo todo el año”, afirmó.

La palabra de las autoridades, en el Rally Argentino en Diamante

El intendente también valoró que la actividad sea de acceso gratuito y destacó el acompañamiento del Gobierno provincial.

“Le brindamos un espectáculo a nuestra gente, pero a la vez posicionamos a nuestras localidades en el turismo”, resumió.

Diamante: estiman un movimiento económico de $2.000 millones

El intendente de Diamante, Ezio Gieco, valoró especialmente el impacto que genera la competencia en la ciudad y destacó que se trata de la segunda oportunidad en que la localidad recibe al Rally Argentino.

“Nosotros hacemos una valoración altamente positiva porque el público nos acompaña, no solamente de la ciudad y de Valle María, sino que a toda la provincia y gente de todo el país”, expresó.

Gieco remarcó que uno de los objetivos es aprovechar la competencia para mostrar los recursos naturales de la zona.

“Tenemos un Parque Nacional, el Parque Nacional Pre-Delta, una reserva natural, muchos recursos naturales y así podemos posicionar nuestra ciudad en esto que es una vidriera hacia el país y hacia la frontera del país también”, señaló.

Además, puso el foco en el impacto económico que representa la llegada de miles de personas.

“Nosotros vamos a recibir en estos dos días aproximadamente 15.000 a 17.000 personas con un movimiento económico aproximado de 2.000 millones de pesos”, afirmó el intendente.

Según Gieco, ese movimiento económico permanecerá en la provincia y tendrá impacto en distintos sectores comerciales de la región.

“Ese dinero va a quedar en la provincia de Entre Ríos, va a quedar en la región y dinamiza muchísimo, que tanta falta nos hace”, sostuvo.

Blanzaco destacó el operativo sanitario

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, también acompañó la jornada y destacó la importancia de que la provincia reciba una competencia de estas características.

“Para una provincia muy fierrera como la nuestra y a los que nos gustan los fierros, la verdad que es un lujo poder tener hoy esta nueva fecha del Rally Argentino”, expresó.

El funcionario felicitó a la organización y a los municipios por el trabajo realizado para concretar la competencia y destacó especialmente el operativo sanitario desplegado.

Diamante vive una nueva fecha del Rally Argentino

“Para nosotros es un gusto poder haber acompañado también con la organización de los equipos de salud que están presentes hoy acá”, indicó.

Finalmente, Blanzaco pidió a quienes concurran a los distintos tramos que respeten las medidas de seguridad.

“Esperamos que la gente tenga precaución mañana para que puedan disfrutar de un evento y que sea muy provechoso para todos”, concluyó.

De esta manera, las autoridades provinciales y municipales coincidieron en destacar el impacto deportivo, turístico y económico que representa la llegada del Rally Argentino a Diamante y Valle María, con una importante convocatoria prevista para este fin de semana.