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Deportes Este viernes

Con un gol de pelota parada, Boca le gana 1-0 a Unión en La Bombonera

En el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura, Boca y Unión de Santa Fe se enfrentan con la idea de seguir sumando en la Zona A. Seguí las incidencias del partido.

2 de Octubre de 2026
Boca quiere sumar otra victoria en La Bombonera.
Boca quiere sumar otra victoria en La Bombonera. Foto: La Nación.

En el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura, Boca y Unión de Santa Fe se enfrentan con la idea de seguir sumando en la Zona A. Seguí las incidencias del partido.

Boca, que arrastra una racha de 15 partidos sin derrotas, se enfrenta ante Unión de Santa Fe en La Bombonera desde las 21:30 horas de este viernes.

Seguí las incidencias del partido

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Unión: Lucas Menossi por Joaquín Mosqueira.

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

43 minutos: el dueño de casa maneja el partido sin inconvenientes

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena controlan las acciones ante un rival sin potencia en los últimos metros para pisar el área de Brey.

 

33 minutos: primer intento de Sebastián Villa

El colombiano enganchó desde la banda izquierda hacia el medio antes de finalizar el ataque con un derechazo que se marchó cerca del arco de Mansilla.

 

31 minutos: Santiago Ascacíbar también se animó a buscar el arco

El mediocampista volvió a pisar el área, una constante en cada partido del ciclo de Arruabarrena, pero su tiro pegó en la parte externa de la red.

 

28 minutos: Merentiel buscó el segundo gol sin éxito

El delantero ensayó un disparo desde afuera del área, que se perdió a metros del palo derecho de Matías Mansilla.

 

22 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tras un gran centro al punto penal desde un tiro libre, Lautaro Di Lollo apareció para estampar el 1-0.

 

 

 

16 minutos: Leandro Paredes, amonestado

La figura del Xeneize fue castigada con la tarjeta amarilla después de una infracción en mitad de cancha a Mauro Luna Diale.

 

12 minutos: tímida respuesta de Unión

Mauro Luna Diale, futbolista surgido en las Inferiores de Boca Juniors, sacudió un derechazo desviado en el último cuarto de la cancha.

 

 

 

8 minutos: Merentiel no alcanzó a peinar la pelota en el área

La Bestia se pasó a un centro a media altura de Sebastián Villa y no pudo darle destino de arco a ese balón.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Jagger Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

 

Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello; Mauro Luna Diale y Cristian Tarragona.

Temas:

Boca Unión de Santa Fe Torneo Clausura
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